Torta de naranja esponjosa en licuadora: la receta sin azúcar, sin aceite y sin gluten

¡Dios bendiga al inventor de la licuadora! Con este electrodoméstico, se pueden preparar muchas recetas de forma rápida y sencilla, como es el caso de la torta de naranja sin gluten, sin aceite y sin azúcar. Sí, una opción saludable para incluir en la dieta y acompañar el mate sin culpa.
El proceso es muy fácil: se licúan todos los ingredientes juntos, se lleva la mezcla a un molde para torta y se cocina en el horno por unos minutos. Una receta más fácil y rápida que esa no hay. Además, es apta para celíacos.
Lo mejor de esta torta de naranja sin gluten, sin aceite y sin azúcar queda muy húmeda y esponjosa, tiene un aroma a cítrico que inunda la casa y el resultado es tan bueno que no parece no llevar harina de trigo ni aceite.
Como truco extra, también te enseñamos a preparar un exquisito glaseado de naranja con endulzante para cubrir tu torta. Pero si quieres un poco más de audacia en los sabores de tu receta, puedes decorar el bizcocho con chocolate amargo derretido.
Recetas: torta de naranja en la licuadora, sin aceite, sin harina y sin azúcar
Ingredientes:
- 1 naranja grande
- 170 g de harina de arroz
- 3 huevos
- 30 g de leche en polvo descremada
- 16 g de polvo para hornear
- Ralladura de una naranja
- Esencia de vainilla
- Edulcorante o estevia, a gusto
Cómo hacer una torta de naranja sin gluten: la receta en la licuadora
- Primero, lava la naranja y ralla la cáscara. Reserva.
- A continuación, corta la otra naranja en cubos grandes con cáscara y quítale las semillas.
- En el vaso de la licuadora, procesa los cubos de naranja, los huevos, la leche, la esencia de vainilla y el edulcorante.
- Una vez que la mezcla esté homogénea y la cáscara esté desintegrada, agrega la harina de arroz, el polvo de hornear y la ralladura de naranja que habías reservado. Vuelve a licuar hasta que la mezcla esté suave y fluida.
- Engrasa un molde con aceite de coco, spray vegetal o manteca y un poco de harina de arroz. Vierte la mezcla y lleva a horno medio a 180 °C precalentado.
- Cocina la torta de naranja sin gluten por 35 minutos o hasta que, al introducir un palillo en el centro, este salga seco.
- Retira la torta del horno y espolvorea con un poco de endulzante pulverizado o un glaseado con jugo de naranja y endulzante.