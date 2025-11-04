Torta de naranja esponjosa en licuadora: la receta sin azúcar, sin aceite y sin gluten

El proceso es muy fácil: se licúan todos los ingredientes juntos, se lleva la mezcla a un molde para torta y se cocina en el horno por unos minutos. Una receta más fácil y rápida que esa no hay. Además, es apta para celíacos.

Lo mejor de esta torta de naranja sin gluten, sin aceite y sin azúcar queda muy húmeda y esponjosa, tiene un aroma a cítrico que inunda la casa y el resultado es tan bueno que no parece no llevar harina de trigo ni aceite.