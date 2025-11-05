Cómo preparar Galletas de coco sin harina: la receta con 4 ingredientes y en 15 minutos

Las galletas de coco sin harina son una de las recetas ricas y fáciles que demuestran que todos pueden preparar delicias sin ser expertos en la cocina. Este dulce, crujiente por fuera, tierno por dentro y con un sabor suave, es increíble para que todos puedan disfrutarlo, tanto quienes buscan un snack sin gluten como los que buscan cuidar su dieta.
Se trata de una receta popular en países de América Latina y en otras regiones donde el coco es un ingrediente común. Estas galletas caseras sin harina son ideales para acompañar el té, el café y el mate.
Para preparar esta receta de galletas de coco se necesitan ingredientes como coco rallado, huevo, azúcar, esencia de vainilla y sal para realzar los sabores.
Recetas: galletas de coco sin harina
Ingredientes:
- 2 tazas de coco rallado
- 1 huevo
- 1/2 taza de azúcar o edulcorante
- 1 cdta. de esencia de vainilla (opcional)
- Una pizca de sal
Las cantidades de estos ingredientes rinden para 12 a 15 galletas, dependiendo del tamaño.
Cómo preparar galletas de coco sin harina: la receta paso a paso
- Primero, precalienta el horno a 180 °C y forra una bandeja para hornear con papel manteca.
- A continuación, en un bowl grande, bate el huevo con el azúcar hasta lograr una mezcla espumosa. Puedes usar edulcorante.
- Luego, agrega el coco rallado y mezcla bien hasta integrar todo. Si quieres, puedes sumar esencia de vainilla y una pizca de sal para realzar los sabores.
- Forma pequeñas bolitas de masa con las manos y colócalas sobre una bandeja, dejando espacio entre ellas.
- Cocina las galletas de coco durante 15 minutos o hasta que estén doradas por los bordes. Deja enfriar antes de servir.
¿Cómo conservar las galletas de coco?
Las galletas de coco sin harina se pueden conservar en un recipiente hermético por 3 a 4 días, fuera de la heladera. Si quieres que se mantengan frescas por más tiempo, puedes refrigerarlas.