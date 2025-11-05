Cómo preparar Galletas de coco sin harina: la receta con 4 ingredientes y en 15 minutos

Se trata de una receta popular en países de América Latina y en otras regiones donde el coco es un ingrediente común. Estas galletas caseras sin harina son ideales para acompañar el té, el café y el mate.

Para preparar esta receta de galletas de coco se necesitan ingredientes como coco rallado, huevo, azúcar, esencia de vainilla y sal para realzar los sabores.