Cómo se hacen las Rosquitas caseras: la receta con 7 ingredientes y en 25 minutos

Las rosquitas o rosquitos caseros son una de las recetas más tradicionales y queridas de la gastronomía española, y con el tiempo se ganaron también un lugar especial en las mesas argentinas. Su textura esponjosa, su forma inconfundible y su aroma a anís las convierten en un clásico irresistible para la hora del mate o el café.
Estas rosquitas dulces son un tipo de bizcocho en forma de rosca que destaca por su sabor suave y su preparación sencilla. No requieren técnicas complicadas ni ingredientes difíciles de conseguir: solo harina, levadura, leche, azúcar y huevos. Además, el toque de anís, el ingrediente estrella, puede reemplazarse fácilmente por ralladura de naranja si prefieres una receta más cítrica.
Las rosquitas caseras son ideales para quienes buscan recetas rápidas y económicas sin renunciar al sabor. En apenas 25 minutos, puedes disfrutar de unas roscas doradas, tiernas y con un perfume delicioso que invade toda la cocina.
Recetas: cómo hacer rosquitas caseras
Ingredientes:
- 2 tazas de harina de trigo
- 1/2 taza de azúcar
- 2 huevos
- 1/4 taza de aceite de oliva
- 1/4 taza de leche
- 1 cda. de anís en grano (opcional)
- 3 cdtas. de levadura fresca
- 1 pizca de sal
Cómo hacer rosquitas caseras, la receta paso a paso
- Primero, en una olla, calienta la leche a fuego bajo y agrega el anís. Cuando adquiera sabor y aroma, cuela la leche para retirar los granos. Agregar anís es opcional, pero queda delicioso.
- En otro recipiente, bate los huevos con el azúcar hasta que la mezcla esté espumosa y agrega aceite de oliva y la leche infusionada.
- En un bowl, tamiza la harina y la sal. Haz un hueco en el centro para colocar la levadura hidratada junto con la preparación anterior. Integra todos los ingredientes hasta formar una masa suave.
- Por último, dales forma a las rosquitas caseras y colócalas en una sartén con abundante aceite caliente. Estarán listas en 10 minutos. Si quieres, una vez cocidas, puedes espolvorearlas con azúcar impalpable.
Las rosquitas caseras son una receta típica para el desayuno o la merienda, ideal para preparar en casa y compartir con tus seres queridos. Van perfectas con cualquier infusión, como mate, té o café.
Si te animas y quieres darle un toque extra de sabor y textura, baña las rosquitas con chocolate cobertura o un glaseado.