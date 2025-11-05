Cómo se hacen las Rosquitas caseras: la receta con 7 ingredientes y en 25 minutos

Estas rosquitas dulces son un tipo de bizcocho en forma de rosca que destaca por su sabor suave y su preparación sencilla. No requieren técnicas complicadas ni ingredientes difíciles de conseguir: solo harina, levadura, leche, azúcar y huevos. Además, el toque de anís, el ingrediente estrella, puede reemplazarse fácilmente por ralladura de naranja si prefieres una receta más cítrica.

Las rosquitas caseras son ideales para quienes buscan recetas rápidas y económicas sin renunciar al sabor. En apenas 25 minutos, puedes disfrutar de unas roscas doradas, tiernas y con un perfume delicioso que invade toda la cocina.