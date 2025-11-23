Pastel de avena, yogur y frutas: la receta sin horno que ayuda a bajar de peso

2 tazas de avena tradicional

1 taza de yogur natural descremado

2 bananas maduras

1 manzana rallada

1/2 taza de leche descremada o vegetal

1 cdta. de esencia de vainilla

1 cdta. de canela (opcional)

1 sobre de gelatina sin sabor

Stevia o edulcorante, a gusto

Frutas frescas para decorar

Cómo preparar la receta de pastel de avena, yogur y frutas para bajar de peso

Primero, tritura la avena en la licuadora hasta obtener una textura parecida a la de la harina. A continuación, mezcla la avena con el yogur, la leche, el edulcorante y la esencia de vainilla. Luego, tritura las bananas y agrégalas junto con la manzana rallada a la preparación anterior. En una olla pequeña, hidrata la gelatina sin sabor con un poco de agua y calienta hasta que se disuelva bien. Agrega la gelatina a la mezcla de avena y revuelve bien para que se integre por completo. Lleva la preparación a un recipiente o molde forrado con papel film y lleva a la heladera por 4 horas hasta que quede firme. Para terminar, decora el pastel de avena y yogur con frutas frescas.

avena común La avena aporta fibra soluble que aumenta la saciedad, convirtiendo este pastel en una opción perfecta para quienes buscan controlar el apetito y bajar de peso.

Por qué la avena es clave para bajar de peso de forma natural

La avena es una excelente aliada para bajar de peso gracias a su alto contenido de fibra soluble, especialmente betaglucano. Esta fibra forma un gel al mezclarse con líquidos en el estómago, lo que ralentiza la digestión, prolonga la sensación de saciedad y ayuda a controlar el apetito, según un artículo de National Library of Medicine.

Además, la avena tiene un índice glucémico bajo, por lo que libera glucosa de forma gradual en la sangre, evitando picos de insulina que favorecen el almacenamiento de grasa.

Por si fuera poco, su betaglucano también ayuda a regular el azúcar en sangre y mejora la sensibilidad a la insulina, lo que puede favorecer la pérdida de peso.

Así, al incorporar avena en tu dieta (por ejemplo en el desayuno), puedes sentirte más lleno por más tiempo y reducir la ingesta calórica sin renunciar a una fuente nutritiva y saludable.