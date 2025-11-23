Inicio Recetas Avena
Pastel de avena, yogur y frutas: la receta sin horno que ayuda a bajar de peso

El pastel con avena es una opción ligera y fácil de integrar en tu dieta. Ideal para quienes buscan recetas saludables que ayuden a bajar de peso

Antonella Prandina
El pastel de avena, yogur y frutas sin horno es una receta saludable par a bajar de peso, Foto: gentileza Infobae.

El pastel de avena, yogur y frutas se convirtió en una de las recetas más elegidas por quienes buscan incluir opciones saludables en su dieta sin renunciar al sabor. Gracias a su combinación fibra soluble, grasas saludables y frutas frescas, es un postre ligero que aporta saciedad y energía estable, ideal para quienes quieren bajar de peso.

Al no llevar harinas refinadas ni azúcares procesados, este pastel de avena se adapta perfectamente a planes de alimentación equilibrados. Además, es una receta rápida, sin horno y totalmente personalizable, lo que lo convierte en una excelente alternativa para sumar dulces nutritivos a la rutina diaria.

Un pastel de avena sin horno, ligero y nutritivo, ideal para sumar a recetas saludables dentro de una dieta para bajar de peso. &nbsp;

Receta del pastel de avena, yogur y frutas

Ingredientes:

  • 2 tazas de avena tradicional
  • 1 taza de yogur natural descremado
  • 2 bananas maduras
  • 1 manzana rallada
  • 1/2 taza de leche descremada o vegetal
  • 1 cdta. de esencia de vainilla
  • 1 cdta. de canela (opcional)
  • 1 sobre de gelatina sin sabor
  • Stevia o edulcorante, a gusto
  • Frutas frescas para decorar

Cómo preparar la receta de pastel de avena, yogur y frutas para bajar de peso

  1. Primero, tritura la avena en la licuadora hasta obtener una textura parecida a la de la harina.
  2. A continuación, mezcla la avena con el yogur, la leche, el edulcorante y la esencia de vainilla.
  3. Luego, tritura las bananas y agrégalas junto con la manzana rallada a la preparación anterior.
  4. En una olla pequeña, hidrata la gelatina sin sabor con un poco de agua y calienta hasta que se disuelva bien.
  5. Agrega la gelatina a la mezcla de avena y revuelve bien para que se integre por completo.
  6. Lleva la preparación a un recipiente o molde forrado con papel film y lleva a la heladera por 4 horas hasta que quede firme.
  7. Para terminar, decora el pastel de avena y yogur con frutas frescas.
La avena aporta fibra soluble que aumenta la saciedad, convirtiendo este pastel en una opci&oacute;n perfecta para quienes buscan controlar el apetito y bajar de peso.

Por qué la avena es clave para bajar de peso de forma natural

La avena es una excelente aliada para bajar de peso gracias a su alto contenido de fibra soluble, especialmente betaglucano. Esta fibra forma un gel al mezclarse con líquidos en el estómago, lo que ralentiza la digestión, prolonga la sensación de saciedad y ayuda a controlar el apetito, según un artículo de National Library of Medicine.

Además, la avena tiene un índice glucémico bajo, por lo que libera glucosa de forma gradual en la sangre, evitando picos de insulina que favorecen el almacenamiento de grasa.

Por si fuera poco, su betaglucano también ayuda a regular el azúcar en sangre y mejora la sensibilidad a la insulina, lo que puede favorecer la pérdida de peso.

Así, al incorporar avena en tu dieta (por ejemplo en el desayuno), puedes sentirte más lleno por más tiempo y reducir la ingesta calórica sin renunciar a una fuente nutritiva y saludable.

