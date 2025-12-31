Cómo preparar Baileys casero: el licor con 7 ingredientes para acompañar el mantecol en Año nuevo

Su combinación de whisky, crema, chocolate y un delicado toque de café lo convierte en una opción ideal para acompañar dulces tradicionales como el mantecol, realzar postres caseros o sumar carácter a cafés y tragos. Aunque suele asociarse al invierno, servido frío o con hielo resulta perfecto para disfrutar durante Año Nuevo, aportando un aire elegante y festivo al momento del brindis.

Además, este licor tan popular puede prepararse fácilmente en casa. Existen recetas rápidas de Baileys caseros que permiten lograr una textura cremosa y un sabor equilibrado en pocos minutos. Tras un breve reposo en la heladera, los ingredientes se integran y el resultado es ideal para compartir en la última noche del año, acompañado de mantecol o de otros postres como turrón y garrapiñadas.