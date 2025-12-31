Cómo preparar Baileys casero: el licor con 7 ingredientes para acompañar el mantecol en Año nuevo

En cada sobremesa festiva, especialmente cuando buscamos recetas especiales para cerrar el año, hay un licor que nunca falla: el Baileys. Este clásico irlandés, creado en Dublín en 1974, revolucionó el mundo de las bebidas al unir crema de leche y alcohol en una fórmula suave y aromática que hoy es protagonista de los postres de fin de año y las mesas festivas de Año Nuevo.
Su combinación de whisky, crema, chocolate y un delicado toque de café lo convierte en una opción ideal para acompañar dulces tradicionales como el mantecol, realzar postres caseros o sumar carácter a cafés y tragos. Aunque suele asociarse al invierno, servido frío o con hielo resulta perfecto para disfrutar durante Año Nuevo, aportando un aire elegante y festivo al momento del brindis.
Además, este licor tan popular puede prepararse fácilmente en casa. Existen recetas rápidas de Baileys caseros que permiten lograr una textura cremosa y un sabor equilibrado en pocos minutos. Tras un breve reposo en la heladera, los ingredientes se integran y el resultado es ideal para compartir en la última noche del año, acompañado de mantecol o de otros postres como turrón y garrapiñadas.
Receta de Baileys casero: el licor irlandés para acompañar el mantecol
Para preparar un litro de Baileys necesitas los siguientes insumos:
Ingredientes:
- 240 ml. de whisky irlandés
- 400 g de leche condensada
- 240 ml. de crema de leche
- 30 ml. de cacao en polvo disuelto en agua caliente
- 1 cdta. de esencia de vainilla
- 1 cdta. de café instantáneo disuelto en 1 cda. de agua caliente
- 1 pizca de sal
Cómo preparar Baileys casero: la receta paso a paso
- Para empezar, en el vaso de la licuadora, agrega la leche condensada, la crema, el whisky, el cacao disuelto, la esencia de vainilla, el café disuelto y la pizca de sal.
- Licúa todo a velocidad baja por 30 segundos, sin batir en exceso para que no tome una consistencia espesa. Prueba la mezcla y ajusta según tu gusto.
- Por último, vierte el licor baileys en una botella limpia y hermética. Llévala a la heladera por al menos 12 horas antes de servir para que los sabores se integren.
Antes de tomar el licor, agita la botella para que la mezcla pueda separarse levemente con el tiempo. Puedes servir el Baileys solo, con hielo o en tu postre favorito en Año Nuevo, como el mantecol.