Cómo hacer Pan dulce relleno de dulce de leche: la receta para sorprender a la familia en Año nuevo

Podemos disfrutar el dulce de leche a cucharadas, como relleno de alfajores, en tortas, en helados y golosinas. ¿Por qué no incorporarlo en el pan dulce tradicional para Año nuevo? Te dejamos la receta artesanal y deliciosa.

pan dulce relleno con dulce de leche (1)

Receta para hacer pan dulce relleno de dulce de leche

En esta oportunidad, te compartimos la receta del pan dulce desde cero. Pero puedes comprar el pan dulce que más te guste y rellenarlo con dulce de leche.