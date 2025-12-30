Cómo hacer Pan dulce relleno de dulce de leche: la receta para sorprender a la familia en Año nuevo

El dulce de leche es uno de los mejores postres del mundo y lo mejor es que es argentino. En épocas festivas, hay muchas recetas que se olvidan de incorporarlo, por lo que en esta ocasión te vamos a enseñar a elaborar, desde cero, un pan dulce relleno y sabroso.
Podemos disfrutar el dulce de leche a cucharadas, como relleno de alfajores, en tortas, en helados y golosinas. ¿Por qué no incorporarlo en el pan dulce tradicional para Año nuevo? Te dejamos la receta artesanal y deliciosa.
Receta para hacer pan dulce relleno de dulce de leche
En esta oportunidad, te compartimos la receta del pan dulce desde cero. Pero puedes comprar el pan dulce que más te guste y rellenarlo con dulce de leche.
¿Qué necesitas para esta receta?
Ingredientes:
- 1 huevo
- 300 g de harina 0000
- 150 g de chips de chocolate
- 10 g de levadura seca
- 1 cda. de postre de esencia de vainilla
- 1/2 cdta. de esencia de pan dulce o ralladura de limón
- 1/2 cdta. de agua de azhar
- 50 g de manteca
- 70 ml. de leche
- 1 cda. de miel
- 200 g de dulce de leche repostero
Cómo preparar pan dulce relleno de dulce de leche: la receta, paso a paso
- Primero, en un bol, mezcla los ingredientes líquidos: el huevo a temperatura ambiente, las esencias, la leche tibia y la miel. Agrega el azúcar y 100 gramos de harina. Deja espumar por 10 minutos y agrega el resto de la harina, mezclando hasta obtener una masa.
- A continuación, agrega la manteca blanda y continúa amasando hasta integrar. Al principio tendrá una textura pegajosa, pero después se formará una masa lisa.
- Deja reposar la masa tapada y en un lugar cálido, hasta que duplique su volumen, durante 40 minutos. Pasado ese tiempo, estira la masa de forma rectangular.
- Luego, agrega los toppings que quieras: chips de chocolate, frutos secos y frutas abrillantadas. Integra sin amasar y vuelve a formar un bollo.
- Lleva la masa a un molde descartable para pan dulce de un cuarto kilo y tápalo para que leude nuevamente.
- Cocina el pan dulce en el horno precalentado a 180 °C por 20 minutos. Reserva hasta que se enfríe para hacer un agujero en el centro.
- Mezcla el pan con el dulce de leche y guarda algunos pedacitos para colocar de tapa. Rellena con la mezcla, tapa y decora con azúcar impalpable.