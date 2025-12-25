Cómo preparar Pan dulce con 1 kilo de harina: la receta casera y artesanal que rinde 6 unidades

En plena Navidad, el pan dulce vuelve a ocupar el centro de la mesa familiar. Su aroma clásico, su masa esponjosa y su mezcla de sabores anuncian las fiestas como ningún otro postre. Dentro de las recetas tradicionales, la versión casera preparada con 1 kilo de harina es una de las favoritas, ya que permite obtener unas 6 unidades ideales para compartir en Nochebuena, regalar o disfrutar con mates en los días previos.
Este pan dulce navideño admite todas las combinaciones: pasas, frutas abrillantadas, frutos secos o chips de chocolate, logrando variedades para todos los gustos. Elaborarlo en casa es una costumbre que se renueva cada diciembre y mantiene viva la tradición que, desde tiempos antiguos, celebraba el nacimiento del Niño Jesús en Belén.
Con una receta sencilla y rendidora, el pan dulce casero se convierte en el protagonista de la temporada, un clásico que une generaciones y que cada Navidad vuelve a conquistar la mesa con su sabor inconfundible.
Recetas de Navidad: pan dulce esponjoso con 1 kilo de harina
Las cantidades de los siguientes ingredientes sirven para preparar 6 unidades de pan dulce.
Ingredientes:
Para la masa:
- 1 kilo de harina de trigo
- 300 g de azúcar
- 50 g de levadura fresca
- 500 ml de leche tibia
- 200 g de manteca a temperatura ambiente
- 4 huevos
- 1 cda. de esencia de vainilla
- Ralladura de 2 limones
- Ralladura de 2 naranjas
- 1 pizca de sal
Toppings (opcional):
- 400 g de frutas abrillantadas
- 300 g de pasas de uva
- 200 g de nueces picadas
- 300 g de chips de chocolate
Cómo preparar 6 unidades de Pan dulce con un kilo de harina
- Primero, disuelve la levadura fresca en la leche tibia con una cucharada de azúcar y deja reposar hasta que comience a espumar.
- Luego, mezcla la harina con el azúcar y la sal en un bowl grande. Haz un hueco y agrega los huevos, la manteca, la esencia de vainilla y las ralladuras.
- A continuación, añade la mezcla de levadura al bowl e integra todos los ingredientes hasta forma runa masa homogénea.
- Amasa por 10 minutos hasta que la masa esté suave y lisa. Luego, deja levar en un lugar cálido para que duplique su tamaño, aproximadamente por 1 hora.
- Incorpora los toppings que desees. Puedes combinar chips de chocolate con pasas de uva o nueces, en caso de que no te gusten las frutas abrillantadas.
- Después, forma los panes dulces y colócalos en moldes para panettone o similar. Deja levar nuevamente.
- Por último, cocina cada pan dulce en el horno precalentado a 180 °C durante 40 minutos o hasta que esté dorado y cocido.