Cómo preparar Pan dulce con 1 kilo de harina: la receta casera y artesanal que rinde 6 unidades

Este pan dulce navideño admite todas las combinaciones: pasas, frutas abrillantadas, frutos secos o chips de chocolate, logrando variedades para todos los gustos. Elaborarlo en casa es una costumbre que se renueva cada diciembre y mantiene viva la tradición que, desde tiempos antiguos, celebraba el nacimiento del Niño Jesús en Belén.

Con una receta sencilla y rendidora, el pan dulce casero se convierte en el protagonista de la temporada, un clásico que une generaciones y que cada Navidad vuelve a conquistar la mesa con su sabor inconfundible.