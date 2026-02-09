Cómo hacer masa para pizza italiana clásica: la receta rápida y con simples ingredientes

No hay nada más gratificante que elaborar una increíble masa italiana con una receta que se hace de una manera fácil y rápida, y poder hacer una pizza espectacular. Se puede hacer de muchas maneras, con los ingredientes que uno más prefiera.
Esta receta casera, que es perfecta para sorprender a los comensales, arroja un resultado espectacular, con una masa de textura tierna y crujiente.
Esta esponjosa masa para pizza, hecha al mejor estilo italiano, se caracteriza por ser fácil de hacer, con ingredientes clásicos.
Se trata de una excelente idea para los amantes de la pizza, de poner manos a la masa y solo esperar el más rico resultado, un verdadero manjar para el paladar.
Esta masa de pizza casera italiana, por su rico sabor e incomparable textura, se puede preparar cuando uno más quiera.
Acompañada de una buena salsa y un buen queso, todo el mundo puede elaborar esta receta que comparte el sitio web recetaaldia.com.
Receta de masa para pizza italiana
Ingredientes
- 500 g de harina de trigo 0000
- 325 ml de agua tibia
- 10 gr de sal
- 25 gr de levadura fresca o 7 gramos de levadura seca
- 2 cdas de aceite de oliva extra virgen
- 1 cdita de azúcar
Receta de masa para pizza italiana, paso a paso
- El primer paso consiste en activar la levadura. Si se usa levadura seca, se tiene que disolver en 100 ml de agua tibia junto con el azúcar. Dejar reposar por unos 10 minutos. Si se usa levadura fresca, se desmenuza y solamente se agrega en la harina en el siguiente paso.
- En un recipiente, poner la harina ya tamizada y agregarle sal por los costados. Luego, hacer un hoyo en el medio.
- En el hueco de harina poner la levadura, el resto del agua y el aceite de oliva.
- Mezclar todos los ingredientes con la mano por unos 10 minutos, hasta que esos queden unificados. El objetivo es lograr una masa suave y elástica.
- En una pizzera untada con aceite, colocar un bollo grande de masa y dejar tapado por unas 2 horas, esperando que la fermentación duplique su tamaño.
- Formar bollos más pequeños, para luego dejarlos reposar por 20 minutos más, siempre bien tapados (puede ser con un repasador).
- En una mesa o mesada con harina, estirar cada uno de los bollos con las manos y darle forma de pizza.
- Cocinar en el horno a 250 grados e incorporarle los ingredientes que uno más quiera.