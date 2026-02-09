Cómo hacer masa para pizza italiana clásica: la receta rápida y con simples ingredientes

Se trata de una excelente idea para los amantes de la pizza, de poner manos a la masa y solo esperar el más rico resultado, un verdadero manjar para el paladar.

Esta masa de pizza casera italiana, por su rico sabor e incomparable textura, se puede preparar cuando uno más quiera.

Acompañada de una buena salsa y un buen queso, todo el mundo puede elaborar esta receta que comparte el sitio web recetaaldia.com.

Receta de masa para pizza italiana

Ingredientes

500 g de harina de trigo 0000

325 ml de agua tibia

10 gr de sal

25 gr de levadura fresca o 7 gramos de levadura seca

2 cdas de aceite de oliva extra virgen

1 cdita de azúcar

Receta de masa para pizza italiana, paso a paso