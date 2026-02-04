Cómo hacer duraznos al natural caseros: la receta con un fácil paso a paso y simples ingredientes

Probablemente no haya mejor sensación que tener ganas de comer una rica conserva dulce y abrir un frasco o botella de duraznos al natural en su propio almíbar, hechos con una receta que se elabora mucho para esta época, donde abunda esta deliciosa fruta.
Casi siempre es una buena ocasión degustar unos ricos duraznos al natural en familia. Estos se preparan con una receta de accesible paso a paso e ingredientes que son fáciles de conseguir.
Los duraznos al natural le fascinan a encanta a todo el mundo y se pueden saborear sirviéndose como un postre, solo o acompañado de crema chantilly o dulce de leche, o formar parte de alguna preparación, como tortas, tartas o simplemente licuados.
La temporada de duraznos en Argentina oscila entre octubre y marzo, por lo que todo el mundo debería aprovechar el boom de esta fruta, que se consume en la misma época que el melón y la sandía.
Si la idea es tener algunos frascos de esta receta almacenada en algún lugar de casa, no queda otra que poner manos a la obra y elaborar duraznos al natural en su propio almíbar.
Lo mejor es tener la oportunidad de sorprender a los invitados con esta receta casera que es una verdadera exquisitez, hecha con las propias manos de uno, para muchos con un sabor superior a los duraznos tradicionales que vienen en lata.
El sitio paulinacocina.net ofrece una manera práctica de elaborarlos, con un resultado final más que sabroso.
Receta de duraznos al natural en conserva
Ser inteligente es aprovechar la temporada de fruta para hacerlos en conserva y degustarlos cualquier día del año. Esta receta, calculada para un frasco grande, se hace con estos ingredientes:
Ingredientes
- 1 kg. de duraznos
- ½ litro de agua
- ½ kilo de azúcar
Receta de duraznos al natural en conserva, paso a paso
- El primer paso consiste en lavar los duraznos con abundante agua. Pelar, cortar por la mitad y retirar el carozo a todos los duraznos.
- Hervir el agua y el azúcar en una cacerola por unos 10 minutos.
- Cuando el agua está hirviendo, incorporar los duraznos y cocinar por no más de 2 o 3 minutos. Apagar el fuego y conservar.
- El secreto está en dejar cocinando los duraznos en la cacerola con el fuego apagado y no hervirlos demás, para que no adquieran una consistencia blanda y conserven el cuerpo. Lavar los duraznos con mucha agua.
- Esterilizar el frasco y la tapa. Se lava con una esponja y detergente, para luego hervir en abundante agua por unos 10 minutos.
- Rellenar el frasco con las mitades de los duraznos, el almíbar de la cocción y cerrar. Conservar en un lugar fresco de la casa.