Cómo hacer duraznos al natural caseros: la receta con un fácil paso a paso y simples ingredientes

receta-duraznos-al-natural1

La temporada de duraznos en Argentina oscila entre octubre y marzo, por lo que todo el mundo debería aprovechar el boom de esta fruta, que se consume en la misma época que el melón y la sandía.

Si la idea es tener algunos frascos de esta receta almacenada en algún lugar de casa, no queda otra que poner manos a la obra y elaborar duraznos al natural en su propio almíbar.

Lo mejor es tener la oportunidad de sorprender a los invitados con esta receta casera que es una verdadera exquisitez, hecha con las propias manos de uno, para muchos con un sabor superior a los duraznos tradicionales que vienen en lata.

El sitio paulinacocina.net ofrece una manera práctica de elaborarlos, con un resultado final más que sabroso.

receta-duraznos-al-natural3

Receta de duraznos al natural en conserva

Ser inteligente es aprovechar la temporada de fruta para hacerlos en conserva y degustarlos cualquier día del año. Esta receta, calculada para un frasco grande, se hace con estos ingredientes:

Ingredientes

1 kg. de duraznos

½ litro de agua

½ kilo de azúcar

receta-duraznos-al-natural2

Receta de duraznos al natural en conserva, paso a paso