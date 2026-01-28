Cómo eliminar para siempre los hormigueros del jardín con una receta casera muy fácil y barata

Es normal que el jardín de la casa se llene de hormigueros y, en la mayoría de los casos, puede volverse peligroso por las picaduras de las hormigas. Para eliminar los hormigueros y evitar dolores de cabeza, nada mejor que acudir a una receta casera bastante eficaz.
Si hay hormigas en el jardín, es una fija que hay uno o más hormigueros. Y si el propósito darles de baja con un producto especial de fabricación casera, nada mejor que seguir las recomendaciones de los que más saben sobre jardines e insectos.
Para no pararse arriba de un hormiguero y recibir docenas de picaduras de hormigas, es mejor poner manos a la obra y hacer que el jardín de la casa sea seguro.
Jardín seguro: cómo erradicar los hormigueros con una receta efectiva
Combatir las hormigas que invaden el jardín y dejar el espacio libre de hormigueros, se puede lograr a partir de las recomendaciones que brindan los expertos de Consejos de Jardinería y Trucos, qué en sus redes sociales, comparten una receta casera ecológica para eliminar los hormigueros para siempre.
Ingredientes
- 2 yemas de huevo duro
- ½ cucharada chica de miel
- 1 cucharada de ácido bórico en polvo
Preparación
- Con una cuchara y en un recipiente chico, aplastar las dos yemas de huevo.
- Incorporar la miel y el ácido bórico a los huevos aplastados.
- Mezclar hasta que los tres ingredientes se incorporen bien.
- Buscar los hormigueros del jardín, colocar un poco de preparación en cada uno.
- Las hormigas consumirán la preparación y terminarán muriendo por deshidratación.
Además de esa receta, hay otras formas de erradicar los hormigueros del jardín o espantar las hormigas. Estas son las otras opciones:
- Colocar hojas de laurel en los hormigueros.
- Una pequeña porción de canela o pimienta negra, será suficiente para disuadir las hormigas.
- Esparcir cerca de los hormigueros un poco de bicarbonato de sodio, mezclado con azúcar.
- Otros ingredientes naturales para repeler las hormigas, son: menta, fécula de maíz y talco.