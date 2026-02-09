Cómo hacer tarta de frutilla sin manteca ni azúcar: la receta rápida y con pocos ingredientes

Siempre es un buen momento para aprovechar las bondades que nos brindan las frutas y verduras, para hacer todo tipo de preparaciones. En esta oportunidad, la receta de tarta de frutilla se lleva todos los elogios del que tiene la dicha de probarla.
Es tan rica esta receta saludable, que muchos no pueden dejar de hacerla, pero no solo por su incomparable sabor, sino que es una versión que no se elabora con manteca y azúcar.
En tal sentido, se puede crear una tarta sin manteca ni azúcar que combine lo mejor de la estación con ingredientes naturales que aportan sabor, textura y energía.
Lo mejor de esta receta, es que se prepara en apenas 10 minutos y no requiere técnicas complicadas. Por eso, es perfecta para quienes buscan algo dulce, liviano y fácil de llevar a una juntada primaveral.
Además, su base con avena y harina integral, le aporta un toque rústico y mucha fibra.
Receta de tarta de frutillas sin manteca ni azúcar
Para elaborar esta receta, es necesario contar con esos ingredientes, para poder dar inicio al paso a paso:
- 2 huevos
- 1 cucharada de esencia de vainilla
- 2 cucharadas de yogur natural (se puede usar también queso crema)
- 1 taza de avena
- ½ taza de harina integral
- 1 cucharada de miel
Para el relleno
- 400 gramos de yogur natural
- 2 cucharadas de pasta de maní
- ¼ de frutillas frescas
Receta de tarta de frutillas, paso a paso
- La preparación no es complicada. Al contrario, es sumamente sencilla. El primer paso consiste en mezclar en un recipiente todos los ingredientes para la base.
- Una vez mezclados, trasladar a un molde y darle forma a la base.
- Llevar al horno a unos 180 grados y cocinar por unos 10 minutos, hasta que la base quede de color dorado y firme, lista para rellenar.
- Dejar enfriar la base y luego cubrir con la mezcla de yogur y pasta de mani. Luego agregar las frutillas cortadas en lonjas. Esta fruta, le aporta color, frescura y un sabor inconfundible para disfrutar de un desayuno o merienda saludable.
- Es opcional agregarle otros ingredientes, como nueces o almendras picadas.