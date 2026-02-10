Cómo aliñar aceitunas: la receta sabrosa y para chuparse los dedos

Las personas que quieran preparar esta imperdible receta y tener unas deliciosas aceitunas aliñadas para compartir en cualquier ocasión, en una picada con la familia o amigos, deberá elegir alguna de estas variedades para adobarlas:

Verdes

Negras

Grandes

Chicas

Con carozo

Sin carozo

Una de las mejores maneras de hacer esta receta de aliño pata aceitunas, la recomienda el sitio bonviveur.es.

Receta de aceitunas alineadas caseras

Estos son los ingredientes necesarios para preparar aceitunas aliñadas:

1 cucharadita de pimentón dulce

1 cucharadita de orégano seco

1 ramita de romero fresco o una cucharadita si es seco.

2 dientes de ajo

1/4 de cucharadita de pimienta negra molida

250 gr de aceitunas

10 gr de sal

200 ml de agua

Aceite de oliva extra virgen

La receta del aliño para aceitunas