Cómo aliñar aceitunas: la receta sabrosa y para chuparse los dedos

Las aceitunas siempre son bienvenidas en cualquier comida. Por lo general le encanta a todos y cada una de sus variedades, se pueden aliñar de diferentes maneras, con una que otra receta que las deja con un sabor acentuado y muy sabroso.
Estas aceitunas aliñadas son demasiado fáciles de preparar y sólo hace falta contar con un par de ingredientes, para tener las mejores olivas de mundo.
Esta receta se puede preparar con la variedad de aceitunas que uno más prefiera. El aliño que las acompañará, garantiza un sabor único, con un toque personal muy distintivo.
Las personas que quieran preparar esta imperdible receta y tener unas deliciosas aceitunas aliñadas para compartir en cualquier ocasión, en una picada con la familia o amigos, deberá elegir alguna de estas variedades para adobarlas:
- Verdes
- Negras
- Grandes
- Chicas
- Con carozo
- Sin carozo
Así como este aliño va muy bien con la variedad de aceitunas que sea, también se adapta a otras recetas, como éstas:
Una de las mejores maneras de hacer esta receta de aliño pata aceitunas, la recomienda el sitio bonviveur.es.
Receta de aceitunas alineadas caseras
Estos son los ingredientes necesarios para preparar aceitunas aliñadas:
- 1 cucharadita de pimentón dulce
- 1 cucharadita de orégano seco
- 1 ramita de romero fresco o una cucharadita si es seco.
- 2 dientes de ajo
- 1/4 de cucharadita de pimienta negra molida
- 250 gr de aceitunas
- 10 gr de sal
- 200 ml de agua
- Aceite de oliva extra virgen
La receta del aliño para aceitunas
- Mezclar en un bowl el pimentón dulce, orégano, tomillo, ajo y pimienta.
- Sumar las aceitunas de su preferencia al recipiente con el aliño en proceso.
- Elaborar en otro recipiente salmuera con la sal y agua. Tapar completamente con este líquido las aceitunas. La salmuera ayudará a conservar y potenciar el sabor de las olivas.
- Tapar bien el recipiente y agitar para que se mezclen bien todos los ingredientes.
- Incorporar aceite de oliva en la parte superior. Apenas una capa.
- Las aceitunas aliñadas se pueden comer en el momento o dejar reposar en la heladera por varios días, lo que intensificará los sabores.