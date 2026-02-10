Cómo hacer Helado de dulce de leche casero: la receta de 3 ingredientes

Para preparar la receta del helado de dulce de leche casero sólo se necesitan tres ingredientes básicos que puedes conseguir fácilmente. Y se hace a mano, sin máquina y con un procedimiento muy sencillo.

receta helado dulce de leche (2).jpg Recetas: aprende a preparar un delicioso helado de dulce de leche casero con 3 ingredientes. Foto: gentileza okdiario.

Obtendrás un postre muy cremoso y suave, con un sabor refrescante a dulce de leche. Si quieres, puedes sumar trocitos de chocolate, nueces o almendras en el interior para darle otra textura.