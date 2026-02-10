Cómo hacer Helado de dulce de leche casero: la receta de 3 ingredientes

El helado de dulce de leche casero es una de las recetas que muchos deberían aprender para tener siempre un postre en casa que ayude a afrontar los días más calurosos del año. Además, esta preparación no tiene nada que envidiarle a un helado de buena heladería.
Para preparar la receta del helado de dulce de leche casero sólo se necesitan tres ingredientes básicos que puedes conseguir fácilmente. Y se hace a mano, sin máquina y con un procedimiento muy sencillo.
Obtendrás un postre muy cremoso y suave, con un sabor refrescante a dulce de leche. Si quieres, puedes sumar trocitos de chocolate, nueces o almendras en el interior para darle otra textura.
Recetas: ingredientes para hacer Helado de dulce de leche casero
- 500 gramos de dulce de leche (que no sea repostero)
- 250 gramos de crema de leche
- 250 gramos de leche
Las cantidades de los ingredientes mencionados rinden para para 3-4 porciones de helado de dulce de leche casero.
Cómo hacer la receta del Helado de dulce de leche casero, paso a paso
- Primero, en un bowl, mezcla de a poco el dulce de leche con la crema de leche líquida. Bate hasta unir bien.
- A continuación, agrega la leche e integra bien. Lleva el recipiente al freezer por 2-3 horas hasta que el helado tome consistencia.
- Pasado ese tiempo, desintégralo y bate nuevamente. Lleva otra vez al freezer.
- Repite el procedimiento un par de veces hasta que el helado de dulce de leche casero quede bien cremoso.
- Opcional: si quieres, puedes agregar chips de chocolate, nueces o almendras. Otra opción también es sumar cucharadas de dulce de leche o banana en rodajas entre medio para hacer un helado mucho más sabroso y con textura.
¡Listo! Ya tienes todos los ingredientes y pasos para preparar la receta del helado de dulce de leche casero para chuparse los dedos. Anímate a hacerlo en casa y no gastar demasiado dinero en la heladería.