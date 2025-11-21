Inicio Recetas Turrón
Navidad

La receta de mantecol casero: el turrón de maní con 6 ingredientes que será el postre estrella de esta Navidad

Descubre cómo hacer mantecol casero, el turrón de maní clásico de Navidad. Esta es una de las recetas más fáciles y económicas

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Te compartimos una receta fácil para preparar mantecol casero con pocos ingredientes y sin utensilios especiales.

El mantecol casero vuelve a convertirse en el gran protagonista de los postres de Navidad y de cualquier celebración de fin de año. En lugar de comprarlo en el supermercado, puedes preparar una de las recetas más fáciles y económicas para disfrutar un clásico irresistible.

Con apenas maní, un toque de miel y un poco de cacao, ya tienes la base perfecta para elaborar un postre suave, dulce y lleno de sabor. Lo mejor es que no necesitas utensilios especiales ni invertir demasiado dinero: solo seguir este paso a paso sencillo para lograr un mantecol casero ideal para compartir en las fiestas.

mantecol casero 1.jpg
Una receta de mantecol casero ideal para sumar a la mesa dulce de Navidad y disfrutar en familia.

Recetas: ingredientes del mantecol casero

  • 200 g de maní pelado y tostado (sin sal)
  • 2 cdas. de aceite de girasol
  • 1 clara de huevo
  • 150 g de azúcar
  • 2 cdas. de agua
  • 1 cda. de miel
  • 1 cdta. de cacao amargo (opcional)
mantecol casero 2.jpg
Con miel, maní y cacao podés hacer una receta de mantecol casero más económica y perfecta para las fiestas.

Recetas: pasos para hacer mantecol casero

  1. Primero, debes procesar el maní hasta que quede bien triturado. Luego, añade 2 cucharadas de aceite y vuelve a batir para conseguir la consistencia de una pasta. Deja reposar por unos minutos. También puedes usar pasta de maní y saltarte este paso.
  2. Mientras tanto, coloca el agua, el azúcar y la miel en una olla a fuego bajo. Deja cocinar sin revolver hasta que llegue a hervor. Cuando comience a hacer burbujas grandes y tome un color marrón previo a convertirse en caramelo, retira de la cocción.
  3. En un bowl, agrega la clara de huevo y bate hasta conseguir el punto nieve. El siguiente paso es agregar el almíbar en forma de hilo y batir constantemente hasta incorporarlo bien a la preparación, dejando de batir cuando el recipiente esté frío.
  4. Más adelante, agrega la pasta de maní y el cacao amargo. Mezcla hasta integrar todos los ingredientes. Forra un molde de 10x20 cm. con papel engrasado en la base y vierte la mezcla de mantecol casero. Refrigera por 3 horas.

