La receta de mantecol casero: el turrón de maní con 6 ingredientes que será el postre estrella de esta Navidad

El mantecol casero vuelve a convertirse en el gran protagonista de los postres de Navidad y de cualquier celebración de fin de año. En lugar de comprarlo en el supermercado, puedes preparar una de las recetas más fáciles y económicas para disfrutar un clásico irresistible.
Con apenas maní, un toque de miel y un poco de cacao, ya tienes la base perfecta para elaborar un postre suave, dulce y lleno de sabor. Lo mejor es que no necesitas utensilios especiales ni invertir demasiado dinero: solo seguir este paso a paso sencillo para lograr un mantecol casero ideal para compartir en las fiestas.
Recetas: ingredientes del mantecol casero
- 200 g de maní pelado y tostado (sin sal)
- 2 cdas. de aceite de girasol
- 1 clara de huevo
- 150 g de azúcar
- 2 cdas. de agua
- 1 cda. de miel
- 1 cdta. de cacao amargo (opcional)
Recetas: pasos para hacer mantecol casero
- Primero, debes procesar el maní hasta que quede bien triturado. Luego, añade 2 cucharadas de aceite y vuelve a batir para conseguir la consistencia de una pasta. Deja reposar por unos minutos. También puedes usar pasta de maní y saltarte este paso.
- Mientras tanto, coloca el agua, el azúcar y la miel en una olla a fuego bajo. Deja cocinar sin revolver hasta que llegue a hervor. Cuando comience a hacer burbujas grandes y tome un color marrón previo a convertirse en caramelo, retira de la cocción.
- En un bowl, agrega la clara de huevo y bate hasta conseguir el punto nieve. El siguiente paso es agregar el almíbar en forma de hilo y batir constantemente hasta incorporarlo bien a la preparación, dejando de batir cuando el recipiente esté frío.
- Más adelante, agrega la pasta de maní y el cacao amargo. Mezcla hasta integrar todos los ingredientes. Forra un molde de 10x20 cm. con papel engrasado en la base y vierte la mezcla de mantecol casero. Refrigera por 3 horas.