La receta de mantecol casero: el turrón de maní con 6 ingredientes que será el postre estrella de esta Navidad

Con apenas maní, un toque de miel y un poco de cacao, ya tienes la base perfecta para elaborar un postre suave, dulce y lleno de sabor. Lo mejor es que no necesitas utensilios especiales ni invertir demasiado dinero: solo seguir este paso a paso sencillo para lograr un mantecol casero ideal para compartir en las fiestas.

mantecol casero 1.jpg Una receta de mantecol casero ideal para sumar a la mesa dulce de Navidad y disfrutar en familia.

Recetas: ingredientes del mantecol casero

200 g de maní pelado y tostado (sin sal)

2 cdas. de aceite de girasol

1 clara de huevo

150 g de azúcar

2 cdas. de agua

1 cda. de miel

1 cdta. de cacao amargo (opcional)

mantecol casero 2.jpg Con miel, maní y cacao podés hacer una receta de mantecol casero más económica y perfecta para las fiestas.

Recetas: pasos para hacer mantecol casero