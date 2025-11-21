Inicio Recetas Mandarina
Para el postre

Paso a paso: la receta de la torta helada de mandarina sin horno y en menos de 30 minutos

Te dejamos el paso a paso de una de las recetas más frescas para el verano: la torta helada de mandarina sin horno, fácil y con ingredientes simples

Antonella Prandina
La torta helada de mandarina es una receta fresca y sencilla para disfrutar los días más calurosos. Foto: gentileza TN.

La torta helada de mandarina es una de las recetas frescas, sabrosas y originales para preparar en casa y disfrutar los días de calor. Su preparación no requiere encender el horno, lleva pocos ingredientes y nunca falla.

Esta receta se elabora en solo 30 minutos y el resultado es un postre con una textura suave y cremosa. La torta helada de mandarina es tan refrescante como deliciosa. A continuación, te compartimos la lista de ingredientes y el paso a paso para que salga perfecta.

torta helada de mandarina
La torta helada de mandarina es una receta sin horno, llena de sabor y perfecta para disfrutar del verano con un postre rico y f&aacute;cil.

Recetas: torta helada de mandarina

Te dejamos la receta de la torta helada de mandarina compartida por Todo Noticias. ¿Qué necesitas?

Ingredientes:

  • 1 paquete de galletas de vainilla
  • 80 g de manteca derretida
  • 1 taza de jugo de mandarina recién exprimido
  • 1 lata de leche condensada
  • 200 g de queso crema
  • 200 cc. de crema de leche
  • Ralladura de 1 mandarina
  • 1 sobre de gelatina sin sabor (7 g)
  • 3 cdas. de agua fría
torta helada de mandarina (2)
La torta helada de mandarina se prepara en menos de 30 minutos.

Paso a paso: cómo preparar la receta de torta helada de mandarina

  1. Primero, procesa las galletas y mézclalas con la manteca derretida hasta formar una especie de masa. Coloca la mezcla en un molde desmontable y presiona para que quede compacta. Lleva al congelador.
  2. Mientras se enfría, prepara la mezcla. Para eso, coloca la gelatina sin sabor en un bol con el agua fría y deja reposar por 5 minutos. Lleva unos segundos al microondas para disolverla.
  3. En un recipiente aparte, bate el queso crema con la leche condensada. Suma el jugo de mandarina y la ralladura e incorpora la crema de leche batida a medio punto.
  4. Luego, agrega la gelatina disuelta y mezcla bien para que no queden grumos. Saca la base del congelador y vuelca la crema de mandarina por encima.
  5. Para terminar, lleva la preparación al congelador por al menos 3 horas o hasta que quede bien firme. Pasado ese tiempo, la torta helada de mandarina ya estará lista para disfrutar.

Trucos para que la torta helada de mandarina quede perfecta

  • Si quieres un sabor más intenso, usa mandarinas criollas o comunes.
  • Puedes sumar unas gotas de esencia de vainilla al relleno para darle más aroma.
  • Para una versión más liviana, reemplaza la crema por yogur natural.
  • Si prefieres que quede más firme, aumenta a 1 y 1/2 sobres de gelatina.

