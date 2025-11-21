Paso a paso: la receta de la torta helada de mandarina sin horno y en menos de 30 minutos

La torta helada de mandarina es una de las recetas frescas, sabrosas y originales para preparar en casa y disfrutar los días de calor. Su preparación no requiere encender el horno, lleva pocos ingredientes y nunca falla.
Esta receta se elabora en solo 30 minutos y el resultado es un postre con una textura suave y cremosa. La torta helada de mandarina es tan refrescante como deliciosa. A continuación, te compartimos la lista de ingredientes y el paso a paso para que salga perfecta.
Recetas: torta helada de mandarina
Te dejamos la receta de la torta helada de mandarina compartida por Todo Noticias. ¿Qué necesitas?
Ingredientes:
- 1 paquete de galletas de vainilla
- 80 g de manteca derretida
- 1 taza de jugo de mandarina recién exprimido
- 1 lata de leche condensada
- 200 g de queso crema
- 200 cc. de crema de leche
- Ralladura de 1 mandarina
- 1 sobre de gelatina sin sabor (7 g)
- 3 cdas. de agua fría
Paso a paso: cómo preparar la receta de torta helada de mandarina
- Primero, procesa las galletas y mézclalas con la manteca derretida hasta formar una especie de masa. Coloca la mezcla en un molde desmontable y presiona para que quede compacta. Lleva al congelador.
- Mientras se enfría, prepara la mezcla. Para eso, coloca la gelatina sin sabor en un bol con el agua fría y deja reposar por 5 minutos. Lleva unos segundos al microondas para disolverla.
- En un recipiente aparte, bate el queso crema con la leche condensada. Suma el jugo de mandarina y la ralladura e incorpora la crema de leche batida a medio punto.
- Luego, agrega la gelatina disuelta y mezcla bien para que no queden grumos. Saca la base del congelador y vuelca la crema de mandarina por encima.
- Para terminar, lleva la preparación al congelador por al menos 3 horas o hasta que quede bien firme. Pasado ese tiempo, la torta helada de mandarina ya estará lista para disfrutar.
Trucos para que la torta helada de mandarina quede perfecta
- Si quieres un sabor más intenso, usa mandarinas criollas o comunes.
- Puedes sumar unas gotas de esencia de vainilla al relleno para darle más aroma.
- Para una versión más liviana, reemplaza la crema por yogur natural.
- Si prefieres que quede más firme, aumenta a 1 y 1/2 sobres de gelatina.