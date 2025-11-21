Paso a paso: la receta de la torta helada de mandarina sin horno y en menos de 30 minutos

Esta receta se elabora en solo 30 minutos y el resultado es un postre con una textura suave y cremosa. La torta helada de mandarina es tan refrescante como deliciosa. A continuación, te compartimos la lista de ingredientes y el paso a paso para que salga perfecta.

Recetas: torta helada de mandarina

Te dejamos la receta de la torta helada de mandarina compartida por Todo Noticias. ¿Qué necesitas?