Cómo preparar un Turrón de almendras blando: la receta navideña con 5 ingredientes

turron de almendras El turrón de almendras blando es una de las recetas originarias de España, ideal para el postre navideño.

Recetas: turrón de almendras blando para Navidad

Ingredientes:

1 kg de almendras peladas tostadas y molidas

1 kg de azúcar

1 l de agua

Ralladura de un limón

1 cdta. de canela

Lo ideal es usar almendras de calidad, tostadas recientemente, para lograr un sabor intenso y riquísimo.

La cantidad de los ingredientes mencionados rinden para 8 porciones.

Receta turrón alemán.jpg El turrón de almendras blando se prepara con solo 5 ingredientes y en minutos.

Cómo preparar la receta de turrón de almendras blando, paso a paso

Primero, prepara un almíbar cocinando el azúcar y el agua en una olla pequeña. Deja hervir hasta que espese. A continuación, agrega la ralladura de limón y la canela al almíbar y mezcla bien. Reduce a fuego bajo e incorpora de a poco las almendras molidas, removiendo constantemente hasta obtener una pasta homogénea. Vierte la preparación en un molde rectangular y presiona bien para que no queden burbujas. Para terminar, deja reposar durante 5 horas en un lugar fresco. Pasado ese tiempo, desmolda con cuidado y sirve el turrón de almendras en porciones.

Es importante dejar reposar el turrón para obtener una textura blanda y tradicional. Esta receta es ideal para reversionar el clásico

"mantecol" de maní.

Cómo conservar el turrón de almendras para Navidad

El turrón de almendras se puede conservar durante dos semanas en un recipiente hermético a temperatura ambiente, en un lugar fresco y seco.

Otra opción es guardarlo en la heladera, pero debe atemperarse antes de servirse para recuperar su textura blanda.