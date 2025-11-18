Inicio Recetas Recetas
Lenguado con costra de papa y ensalada mediterránea: una receta riquísima y fácil para deleitar el paladar

El lenguado es un tipo de pescado ideal para preparar recetas caseras. En esta cápsula de Un bocado, lo hacemos con una costra de papa y ensalada mediterránea

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
El lenguado con una costra de papa y ensalada mediterránea es una de las recetas más ricas y sabrosas para incluir en el menú semanal.

Esta semana variamos un poco la dieta y sumamos pescado a nustro recetario, un ingrediente proteico, con poca grasa y súper saludable. El lenguado con una costra de papa y ensalada mediterránea es una de las recetas más sabrosas y fáciles para preparar en casa.

En esta nueva cápsula de Un bocado, te mostramos una forma diferente de comer papa, y como guarnición elegimos una ensalada de legumbres muy fresca, ideal para los primeros calores.

Facil de preparar y deliciosa, esta receta rinde para 4 porciones. Puedes usar el pescado que más te guste: nosotros lo preparamos con lenguado, pero también recomendamos hacerla con congrio o gatuso.

lenguado con costra de papa y ensalada mediterránea
El lenguado con costra de papa y ensalada mediterránea es una de las mejores recetas para preparar en casa.

Recetas de un bocado: lenguado con costra de papa y ensalada mediterránea

  • 600 g de lenguado
  • 2 papas medianas
  • 1 cda. de ají molido
  • 20 g de manteca
  • 400 g de garbanzos cocidos
  • 2 tomates
  • 1 cebolla de verdeo
  • 50 g de aceitunas negras
  • 1 limón
  • Aceite de oliva
  • Aceto balsámico Laur
  • Sal y pimienta, a gusto
Cómo preparar la receta de lenguado con costra de papa y ensalada mediterránea

  1. Para esta receta lo primero que hacemos es pelar y rallar la papa, ponerle un poco de sal y dejarla reposar para que empiece a perder líquido.
  2. Pasado unos minutos, vamos a colocar la papa sobre un lienzo o repasador limpio y vamos a estrujarlo para dejar la papa rallada bien seca.
  3. Una vez bien escurrida le agregamos manteca pomada y ají molido. Vamos a limpiar los filet de pescado cuidando no dejar ninguna espina o cartílago, vamos a colocar la papa rallada sobre un lado de cada uno de los filet, y cocinar en una sartén a fuego medio con aceite de oliva hasta dorar bien la papa.
  4. Pasado unos minutos y con un buen dorado del lado de la papa, vamos a salpimentar el pescado del lado de la carne y darlo vuelta para cocinar ese lado.
  5. Para la ensalada, vamos a mezclar los garbanzos ya cocidos con tomate cortado en cubos, aceitunas negras descarozadas en trozos, cebolla de verdeo picada, y condimentamos con aceite de oliva y jugo de limón.
  6. Servimos el lenguado con costra de papa junto a la ensalada, y rociamos con reducción de aceto balsámico para terminar.

¡Es una receta fácil, rápida y muy rica para que prepares en casa!

lenguado con costra de papa y ensalada mediterránea-nacho molina y romi terranova
Romi terranova y Nacho Molina, de Un bocado, comparten la receta para hacer lenguado con costra de papa y ensalada mediterránea.

