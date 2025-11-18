Lenguado con costra de papa y ensalada mediterránea: una receta riquísima y fácil para deleitar el paladar

Esta semana variamos un poco la dieta y sumamos pescado a nustro recetario, un ingrediente proteico, con poca grasa y súper saludable. El lenguado con una costra de papa y ensalada mediterránea es una de las recetas más sabrosas y fáciles para preparar en casa.
En esta nueva cápsula de Un bocado, te mostramos una forma diferente de comer papa, y como guarnición elegimos una ensalada de legumbres muy fresca, ideal para los primeros calores.
Facil de preparar y deliciosa, esta receta rinde para 4 porciones. Puedes usar el pescado que más te guste: nosotros lo preparamos con lenguado, pero también recomendamos hacerla con congrio o gatuso.
Recetas de un bocado: lenguado con costra de papa y ensalada mediterránea
- 600 g de lenguado
- 2 papas medianas
- 1 cda. de ají molido
- 20 g de manteca
- 400 g de garbanzos cocidos
- 2 tomates
- 1 cebolla de verdeo
- 50 g de aceitunas negras
- 1 limón
- Aceite de oliva
- Aceto balsámico Laur
- Sal y pimienta, a gusto
Cómo preparar la receta de lenguado con costra de papa y ensalada mediterránea
- Para esta receta lo primero que hacemos es pelar y rallar la papa, ponerle un poco de sal y dejarla reposar para que empiece a perder líquido.
- Pasado unos minutos, vamos a colocar la papa sobre un lienzo o repasador limpio y vamos a estrujarlo para dejar la papa rallada bien seca.
- Una vez bien escurrida le agregamos manteca pomada y ají molido. Vamos a limpiar los filet de pescado cuidando no dejar ninguna espina o cartílago, vamos a colocar la papa rallada sobre un lado de cada uno de los filet, y cocinar en una sartén a fuego medio con aceite de oliva hasta dorar bien la papa.
- Pasado unos minutos y con un buen dorado del lado de la papa, vamos a salpimentar el pescado del lado de la carne y darlo vuelta para cocinar ese lado.
- Para la ensalada, vamos a mezclar los garbanzos ya cocidos con tomate cortado en cubos, aceitunas negras descarozadas en trozos, cebolla de verdeo picada, y condimentamos con aceite de oliva y jugo de limón.
- Servimos el lenguado con costra de papa junto a la ensalada, y rociamos con reducción de aceto balsámico para terminar.
¡Es una receta fácil, rápida y muy rica para que prepares en casa!