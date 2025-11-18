Saltimbocca a la romana: la receta fácil y sabrosa con jamón serrano y una salsa jugosa

El saltimbocca a la romana es uno de los clásicos más irresistibles de la cocina italiana, ideal para quienes buscan recetas sencillas, pero llenas de sabor. Esta preparación combina filetes de ternera con salvia y un toque de vino. Aunque la versión original lleva jamón de Parma, muchos cocineros optan por jamón serrano como una alternativa accesible y deliciosa.
Gracias a su técnica rápida y a sus ingredientes nobles, el saltimbocca a la romana se convirtió en una de las recetas de época preferidas para comidas especiales sin complicarse en la cocina. La combinación entre la carne tierna, la salvia fresca y el jamón serrano aporta un contraste único que resume la elegancia de la gastronomía romana.
La receta de saltimbocca a la romana es perfecta para sorprender en casa. Esta versión conserva el espíritu auténtico del plato mientras adapta sus sabores al paladar local.
Recetas: saltimbocca a la romana
Ingredientes:
- 4 filetes de ternera de 150 g cada uno (babilla o cadera)
- Sal
- Pimienta negra molida
- 4 lonchas de jamón serrano
- 16 hojas de salvia
- 50 g de harina de trigo
- 40 g de manteca
- 30 ml de aceite de oliva
- 200 ml de vino Marsala o vino dulce
Cómo preparar la receta de saltimbocca a la romana
- Primero, cubre los filetes de ternera con papel film, aplánalos con un mazo para carne hasta que queden lo más finos posible.
- A continuación, corta los filetes en dos para hacer porciones más pequeñas. Condimenta con una pizca de sal, por un lado, y con pimienta molida de ambos lados.
- Corta las lonchas de jamón serrano por la mitad y cubre cada una de las porciones de ternera con media loncha por el lado sin sal.
- Toma las hojas de salvia y coloca 2 sobre cada filete con jamón. Usa un palillo para que no se muevan durante la cocción.
- Luego, coloca harina de trigo en un plato y enharina cada uno de los filetes por el lado que no tiene jamón ni salvia.
- Calienta la manteca y el aceite en una sartén y comienza a cocinar los filetes en tandas de a cuatro. Fríe los filetes por el lado de la salvia durante medio minuto.
- Reduce el fuego y gira los fletes. Fríelos por el otro lado durante un minuto y retíralos de la sartén. Después, llévalos a una fuente para servirlos y cubre con papel aluminio.
- En la misma sartén en la que freíste los filetes, vierte el vino Marsala para hacer la salsa. Cocina a fuego lento por dos minutos, removiendo constantemente. Puedes añadir una cucharada de agua si quieres ahcer más cantidad,
- Para terminar, devuelve los filetes a la sartén y déjalos que se impregnen con la salsa por un minuto. Sirve la saltimbocca a la romana caliente.