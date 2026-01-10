Estados Unidos descubre la mayor reserva de litio del mundo en un supervolcán: iniciaría su extracción en 2028

Esta formación podría albergar entre 20 y 40 millones de toneladas métricas de litio, según Litio Argentina, es una cifra que supera las reservas calculadas del Salar de Uyuni en Bolivia y también las identificadas en China. No se trata de litio disuelto en salmueras, sino de litio atrapado en minerales de arcilla, un tipo de yacimiento menos frecuente, pero con un potencial capaz de alterar el equilibrio del mundo.

Dentro de esta caldera avanza el proyecto Thacker Pass, hoy el emprendimiento de litio más desarrollado de Estados Unidos. Tras años de estudios ambientales, permisos federales y disputas judiciales, el proyecto cuenta con autorización para avanzar. Si los plazos se cumplen, la extracción comercial comenzaría en 2028, con una producción pensada para abastecer a la industria de baterías de vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento energético, un sector clave para el futuro energético de Estados Unidos y del mundo.

La importancia de este descubrimiento va mucho más allá del volumen. Para Estados Unidos, representa la posibilidad concreta de reducir su dependencia del litio importado, un insumo considerado crítico para la seguridad económica y tecnológica del país. En un contexto de competencia estratégica con China, contar con una fuente doméstica de gran escala fortalece su posición en la carrera por la electrificación y la transición energética.

Sin embargo, el potencial viene acompañado de tensiones. La extracción de litio desde arcillas requiere procesos industriales complejos y un manejo cuidadoso del agua y del territorio. Además, la zona tiene valor cultural y simbólico para comunidades indígenas, lo que mantiene abierto el debate sobre desarrollo, sostenibilidad y justicia ambiental.