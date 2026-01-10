Inicio Ovación Tenis United Cup
Polonia dio el golpe en la United Cup eliminando a Estados Unidos para jugar la final

El equipo de Polonia superó 2 a 1 al campeón defensor, Estados Unidos, y jugará este domingo la final de la United Cup contra la escuadra de Suiza

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Polonia nuevamente a la final de la United Cup.  Katarzyna Kawa y Jan Zielinski celebran el punto del doble mixto que les dio el triunfo sobre Estados Unidos.

En una intensa jornada de semifinales, este sábado se definieron los finalistas de la United Cup que se disputa en Australia, y en segundo turno Polonia se tomó revancha de la final del 2025 y derrotó 2 a 1 a Estados Unidos. En primer turno Suiza clasificó al superar a Bélgica.

La definición llegó en el dobles, donde Polonia puso en cancha a Katarzyna Kawa y Jan Zielinski, que derrotaron a Coco Gauff y Christian Harrison en un durísimo duelo por 7-6(3) y 7-6(5), tras 1 hora 45 minutos (35 segundos) de intenso juego.

El dúo polaco Katarzyna Kawa y Jan Zielinski se impuso al estadounidense Coco Gauff - Christian Harrison por la semifinal de la United Cup.

Polonia se tomó revancha y es nuevamente finalista de la United Cup

De esta forma Polonia se tomó revancha de la final del año pasado, donde los estadounidenses le ganaron y se coronaron campeones de la United Cup 2025.

Después de que Hubert Hurkacz le ganara a Taylor Fritz por 7-6 (1) y 7-6(2) en el primer punto de la eliminatoria, Coco Gauff igualó la serie para Estados Unidos al superar en forma contundente a Iga Swiatek en sets corridos 6-4, 6-2 y todo quedó para definirse en el doble mixto, donde los polacos ganaron en sets corridos, pero muy disputados.

