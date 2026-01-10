Polonia dio el golpe en la United Cup eliminando a Estados Unidos para jugar la final

En una intensa jornada de semifinales, este sábado se definieron los finalistas de la United Cup que se disputa en Australia, y en segundo turno Polonia se tomó revancha de la final del 2025 y derrotó 2 a 1 a Estados Unidos. En primer turno Suiza clasificó al superar a Bélgica.
La definición llegó en el dobles, donde Polonia puso en cancha a Katarzyna Kawa y Jan Zielinski, que derrotaron a Coco Gauff y Christian Harrison en un durísimo duelo por 7-6(3) y 7-6(5), tras 1 hora 45 minutos (35 segundos) de intenso juego.
Polonia se tomó revancha y es nuevamente finalista de la United Cup
De esta forma Polonia se tomó revancha de la final del año pasado, donde los estadounidenses le ganaron y se coronaron campeones de la United Cup 2025.
Después de que Hubert Hurkacz le ganara a Taylor Fritz por 7-6 (1) y 7-6(2) en el primer punto de la eliminatoria, Coco Gauff igualó la serie para Estados Unidos al superar en forma contundente a Iga Swiatek en sets corridos 6-4, 6-2 y todo quedó para definirse en el doble mixto, donde los polacos ganaron en sets corridos, pero muy disputados.