Polonia dio el golpe en la United Cup eliminando a Estados Unidos para jugar la final

La definición llegó en el dobles, donde Polonia puso en cancha a Katarzyna Kawa y Jan Zielinski, que derrotaron a Coco Gauff y Christian Harrison en un durísimo duelo por 7-6(3) y 7-6(5), tras 1 hora 45 minutos (35 segundos) de intenso juego.

tenis-united cup-semifinal-polonia-estados unidos-kawa-zielinski (1) El dúo polaco Katarzyna Kawa y Jan Zielinski se impuso al estadounidense Coco Gauff - Christian Harrison por la semifinal de la United Cup.

Polonia se tomó revancha y es nuevamente finalista de la United Cup

De esta forma Polonia se tomó revancha de la final del año pasado, donde los estadounidenses le ganaron y se coronaron campeones de la United Cup 2025.