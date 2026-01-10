El multicampeón de vóleibol con Regatas Luis Testa trabaja en el traslado de su creación: San Martín de Porres

Semejante plan de tener sede propia no es fácil, en lugares como nuestra provincia y país, en eterna crisis económica, y ahora Porres -como se lo conoce en el ambiente del vóley- deberá migrar a un lugar alquilado hasta concretar el anhelo.

voleibol-san martin de porres-pueblo nuevo camp-tinglado (1) El playón polideportivo cubierto de Pueblo Nuevo Camp está en etapa de finalización de obra y allí jugarán los equipo de vóleibol de Fundación San Martín de Porres.

"Se nos ha vencido el convenio en el predio en que estábamos y estuvimos buscando. Primero cerca de Ciudad, pero no conseguimos nada: y nuestro principal sponsor (el desarrollador inmobiliario), Giménez Rilli, nos ofreció ir a Pueblo Nuevo Camp, donde están haciendo un estadio", explicó Luis Testa.

"Finalmente hemos hecho un convenio, firmado un contrato para irnos para allá y continuar ahí con Porres, hasta tanto nosotros consigamos inversionistas y poder construir nuestro estadio propio", agregó el entrenador, que llevó a las selecciones argentinas formativas a nada menos que al alvearense Agustín Loser.

Consultado sobre si esta salida del predio de las religiosas significará un cambio de denominación de la fundación que preside, Testa descartó esto. "Vamos a seguir llamando San Martín de Porres. Todavía no definimos si Porres- Pueblo Nuevo, pero la institución sigue como San Martín de Porres", aclaró el profesor.

En febrero arranca la actividad de San Martín de Porres para el 2026

Respecto a como sigue la vida deportiva del club, Testa detalló: "Vamos a empezar la pretemporada el 1º o el 3 febrero, haciendo trabajos en las canchas de beach vóley y después, los primeros días de marzo, ya arrancaremos en el estadio que ya va a estar en condiciones para empezar a entrenar".

El predio donde continuará las actividades la Fundación San Martín de Porres es otro de los emprendimientos de Giménez Rilli, Pueblo Nuevo Camp, que queda en Kilómetro 11, Guaymallén, en la calle lateral del Acceso Este (mano Sur).

"Porres es como es gracias al trabajo comprometido de los entrenadores, y agradecer a Giménez Rilli, que siempre nos apoyó, y ahora vamos a estar trabajando ahí en Pueblo Nuevo Camp, Han hecho un tinglado nuevo, y va a estar todo cero kilómetro. Vamos a tener tres canchas oficiales, donde vamos a poder llegar a hacer torneos e incorporar a la gente de Rodeo del medio para se incorpore a jugar con nosotros al vóley", Luis Testa

voleibol-san martin de porres-sub 16-campeon (1) Equipo Sub 14 de San Martín de Porres, campeón anual 2025 del vóleibol mendocino.

Prueba de jugadores para marzo en Porres

Sobre los planteles y divisiones que seguirán participando, tanto en los torneos locales de la Federación Mendocina de Vóleibol, como de certámenes nacionales, Testa aclaró: "Seguimos con todos, así que está invitado todo el mundo a venir; a nuestros jugadores, y a los que se quieren sumar, porque vamos a hacer algunas pruebas de jugadores en marzo".

Fiel a su estilo de trabajo y de ver la vida, el profesor Testa no se quedará sólo con entrenar y competir en el club que preside. "Vamos a hacer algunas clínicas. Queremos crear como una Academia Testa para hacer el trabajo con los especialistas en temas como la fundamentación del vóley: el armado, el ataque, o la recepción".

"Estamos con ese proyecto ambicioso dar algunos cursos, y con ganas de que la actividad prosiga, siga creciendo. Hemos tenido excelentes resultado en todas la ramas", expresó con orgullo.

Sobre los logros de Porres en el 2025 Luis detalló: "En masculino, en Sub 14 perdimos la final anual; en Sub 16, ganamos la final; en Sub 18, también ganamos la final. En primera, salimos cuartos". Luego completó: "En femenino, tuvimos al Sub 14, Sub 16 y Sub 18 también metidos en lo más alto de la competencia".

Luis Testa y su equipo de trabajo en la Fundación San Martín de Porres

Este profesor puntano, que vino a Mendoza hace más de 40 años promueve y abona la idea del trabajo en equipo, y respecto a esto Porres, destacó: "Soy el presidente del club, no dirijo en lo deportivo, trabajo con el coordinador, mi coordinador, Oscar Sinatra. En la parte administrativa están Patricia Guato y Eugenia Lucero, que nos ayudan ahí, y todo el cuerpo de entrenadores de cada división".