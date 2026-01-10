Independiente fue de menor a mayor para ganar el primer amistoso del 2026

El encuentro se disputó en el Parque Alfredo Víctor Viera de Montevideo y los Rojos dieron vuelta el resultado para imponerse con goles de Matías Abaldo de tiro libre y Santiago Montiel.

El conjunto peruano, dirigido por el argentino Pablo Guede, se había puesto en ventaja con el tanto de otro argentino: Alan Cantero.