Independiente fue de menor a mayor para ganar el primer amistoso del 2026

Independiente empezó bien el 2026 y le ganó 2 a 1 a Alianza Lima de Perú en un partido amistoso jugado en Uruguay, en el marco de la Serie Río de La Plata.
El encuentro se disputó en el Parque Alfredo Víctor Viera de Montevideo y los Rojos dieron vuelta el resultado para imponerse con goles de Matías Abaldo de tiro libre y Santiago Montiel.
El conjunto peruano, dirigido por el argentino Pablo Guede, se había puesto en ventaja con el tanto de otro argentino: Alan Cantero.
Gustavo Quinteros, DT de Independiente, dispuso para este primer amistoso del año que los titulares fueran Joaquín Blázquez; Luciano Barros Ayala, Juan Fedorco, Sebastián Valdez, Milton Valenzuela; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone; Walter Mazzantti, Lautaro Millán, Josias Palais; Ignacio Pussetto. Luego ingresaron Lomónaco, Godoy, Zabala, Fernández Cedrés, Montiel, Cabral, Ávalos, Abaldo y Loyola.
Independiente jugará el viernes 16 a las 21 con Montevideo Wanderers y el partido, como toda la Serie Río de la Plata, se puede ver por ESPN y Disney Plus.