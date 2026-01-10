Emiliano Buendía, la figura del Aston Villa para eliminar al Tottenham de la FA Cup

En Londres, sin la participación del Cuti Romero y Dibu Martínez, el encuentro tuvo como protagonista principal a Buendía quien marcó el primer tanto a los 22' y luego asistió a Morgan Rogers antes del descanso.

buendia Emiliano Buendía fue figura del Aston Villa en la FA Cup.

En la segunda parte los locales descontaron con el tanto de Wilson Odobert, pero no fue suficiente para impedir que el Aston Villa traslade a la FA Cup su buena campaña en la Premier League.