Emiliano Buendía, la figura del Aston Villa para eliminar al Tottenham de la FA Cup

Emiliano Buendía fue titular, marcó un gol y sumó una asistencia para que el Aston Villa pase de ronda en la FA Cup tras eliminar nada menos que el Tottenham.
En Londres, sin la participación del Cuti Romero y Dibu Martínez, el encuentro tuvo como protagonista principal a Buendía quien marcó el primer tanto a los 22' y luego asistió a Morgan Rogers antes del descanso.
En la segunda parte los locales descontaron con el tanto de Wilson Odobert, pero no fue suficiente para impedir que el Aston Villa traslade a la FA Cup su buena campaña en la Premier League.
En otro partido destaca de la FA Cup Chelsea juega con el Charlton Athletic sin Enzo Fernández, pero con Alejandro Garnacho y Facundo Buonanotte en el once inicial.
Con 29 años, Emiliano Buendía atraviesa un muy buen momento y le mete presión a Lionel Scaloni para estar en el Mundial 2026 con la Selección argentina.
La temporada del marplatense tiene registros de 5 goles y 3 asistencias en 26 partidos oficiales, mientras que en su campaña en el Aston Villa sus números indican 16 tantos y 13 asistencias en 124 encuentros.