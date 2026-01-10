FA Cup: Manchester City metió 10 goles y el campeón perdió con un equipo amateur

Embed - Y JUSTO HOY, 10/01, ¡EL CITY GANÓ POR ESE MISMO NÚMERO! | Manchester City 10-1 Exeter | RESUMEN

Insólita derrota del Crystal Palace

Crystal Palace, defensor del título y con el arquero argentino Walter Benítez, perdió 2-1 con el Macclesfield que es el equipo peor rankeado que continúa en el certamen.

Es la primera vez desde 1909 que el campeón pierde contra un equipo que ni siquiera compite en una categoría profesional.

Embed - ¡DE LA SEXTA DIVISIÓN A ELIMINAR AL CAMPEÓN DE LA FA CUP! Macclesfield 2-1 Crystal Palace | RESUMEN

Otros resultados de la FA Cup

En otro de los encuentros de la jornada, Wolves se impuso con autoridad por 6-1 ante Shrewsbury Town y también aseguró su clasificación con un triplete de Jørgen Strand Larsen y tantos de Jhon Arias, Rodrigo Gomes y Tolu Arokodare.

Embed - ROBIN ROEFS, HÉROE, ¡ATAJÓ TRES PENALES EN LA TANDA! Everton 1-1 Sunderland | RESUMEN

Por otra parte, Everton cayó 3-1 ante Sunderland en la tanda de penales, Leicester City superó 2-0 a Cheltenham, Southampton venció 3-2 al Doncaster, Ipswich venció al Blackpool, Brentford superó 2-0 al Sheffield, Fulham venció 3-1 al Middlesbrough, Burnley goleó 5-1 al Millwall, Stoke City superó 1-0 a Coventry y Boreham cayó 5-0 con el Burton Albion.