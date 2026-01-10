FA Cup: Manchester City metió 10 goles y el campeón perdió con un equipo amateur

En el marco de la tercera ronda de la FA Cup, Manchester City aplastó 10-1 a Exeter City y avanzó sin sobresaltos mientras que el Crystal Palace, defensor del título, fue eliminado por un equipo de sexta división.
Los goles del Manchester City fueron convertidos por Max Alleyne, Rodrigo Hernández, Jake Doyle-Hayes en contra, Jack Fitzwater en contra, Rico Lewis en dos oportunidades, Antoine Semenyo, Tijjani Reijnders, Nico O’Reilly y Ryan McAidoo, mientras que Exeter City descontó por intermedio de George Birch.
El primer tiempo fue un monólogo del City con un 4-0 parcial que dejó el partido prácticamente sentenciado, y en el segundo Exeter City recién logró el descuento a los 45' del segundo tiempo, en una noche completamente dominada por el equipo de Pep Guardiola.
Crystal Palace, defensor del título y con el arquero argentino Walter Benítez, perdió 2-1 con el Macclesfield que es el equipo peor rankeado que continúa en el certamen.
Es la primera vez desde 1909 que el campeón pierde contra un equipo que ni siquiera compite en una categoría profesional.
En otro de los encuentros de la jornada, Wolves se impuso con autoridad por 6-1 ante Shrewsbury Town y también aseguró su clasificación con un triplete de Jørgen Strand Larsen y tantos de Jhon Arias, Rodrigo Gomes y Tolu Arokodare.
Por otra parte, Everton cayó 3-1 ante Sunderland en la tanda de penales, Leicester City superó 2-0 a Cheltenham, Southampton venció 3-2 al Doncaster, Ipswich venció al Blackpool, Brentford superó 2-0 al Sheffield, Fulham venció 3-1 al Middlesbrough, Burnley goleó 5-1 al Millwall, Stoke City superó 1-0 a Coventry y Boreham cayó 5-0 con el Burton Albion.