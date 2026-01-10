Cómo les fue a Marista y Banco Mendoza en la jornada inicial del Seven de Viña 2026

Los Curas cayeron en el debut ante Old Reds por 24 a 19, se recuperaron venciendo por 24 a 5 al combinado Cannon Home que viene de la qualy e irán por el pase a cuartos de final ante COBS a las 18.40.

Seven Viña Newman perdió en el debut ante Stade Francais en el Seven de Viña.

Para Banco Mendoza el inicio tampoco fue el mejor ya que perdió 22 a 10 ante Old John's de Concepción, pero luego se recuperó venciendo 12 a 10 a Universidad Católica (viene de la clasificación) y a las 18 definirá el pase a cuartos con Prince of Wales Country Club que arrancó venciendo con autoridad a la UC 29 a 0 y luego perdió 21 a 14 con Old Jonh's.