Cómo les fue a Marista y Banco Mendoza en la jornada inicial del Seven de Viña 2026

Marista y Banco Mendoza tuvieron un comienzo irregular en el Seven de Viña 2026 que se juega en la cancha del Colegio Mackay, en Reñaca.
Los Curas cayeron en el debut ante Old Reds por 24 a 19, se recuperaron venciendo por 24 a 5 al combinado Cannon Home que viene de la qualy e irán por el pase a cuartos de final ante COBS a las 18.40.
Para Banco Mendoza el inicio tampoco fue el mejor ya que perdió 22 a 10 ante Old John's de Concepción, pero luego se recuperó venciendo 12 a 10 a Universidad Católica (viene de la clasificación) y a las 18 definirá el pase a cuartos con Prince of Wales Country Club que arrancó venciendo con autoridad a la UC 29 a 0 y luego perdió 21 a 14 con Old Jonh's.
El comienzo de la actividad no fue bueno para los equipos argentinos ya que Newman perdió 14 a 12 con Stade Francais y Palermo Bajo de Córdoba fue derrotado 22 a 21 por Sporting de Viña del Mar.