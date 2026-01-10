FADEP le ganó a Atlético Argentino y sigue soñando en el Torneo Regional Amateur

Fadep Argentino FADEP dio un paso más en el camino hacia el Torneo Federal A. Foto: Fabián Salamone/Diario UNO

El primer tiempo mostró al dueño de casa como el claro dominador de la pelota. El equipo de Diego Pozo manejó los hilos del encuentro, pero sin llegar con profundidad al arco de la visita.

Gonzalo Klusener tuvo en el primer cuarto de hora una de las oportunidades más claras, pero el mano a mano se lo quedó Ignacio Acordino, el dueño de los tres palos del Boli.

La apertura del marcador llegó después del parate para tomar agua. El reloj marcaba 32' cuando Ezequiel Bonacorso comenzó la escalada por derecha. Llegando a tres cuartos de cancha habilitó al delantero cordobés, quien de primera se la dejó servida a Brian Zabaleta.

El número 8 remató de primera, la pelota pegó en el travesaño y el asistente número 1, Eduardo Rodríguez, comenzó a correr hacia la mitad de cancha, señalando que la pelota había cruzado la línea.

Seis minutos más tarde, la polémica nuevamente dijo presente en Russell. Un centro al área encontró a 3 jugadores de Argentino peleando por rechazar el balón. La pelota dio en la mano de Lucca Coronel y el juez no dudó en sancionar la pena máxima.

Gonzalo Klusener, quien anotó el único gol del partido de ida, se hizo cargo de la ejecución. El 9 la cruzó, el arquero se tiró para el mismo palo, pero la pelota terminó dando en la red.

Con la desventaja en el marcador se le quemaron los papeles al equipo de Matías Ligutti, que había apostado a recuperar en su campo y salir de contra.

En el complemento, el Boli se paró unos metros más alto y comenzó a incomodar a Cristian Aracena. De la mano de Ricardo Herensperger, Argentino comenzó a ganar terreno y a acercarse al descuento, el cual llegó cuando el reloj marcaba diez minutos de juego.

Un centro desde el sector izquierdo de Damián Lazzaro encontró la cabeza de Isaías Guzmán, quien se anticipó a la salida del Piti.

A los 25’ Jonathan Zanettini capturó un rebote al borde del área y, de volea, estrelló su remate en el travesaño. De esta manera los de San José desperdiciaron su chance más clara para igualar el encuentro.

Los minutos pasaron, Argentino lo buscó, no lo encontró y FADEP lo liquidó de contra. Con el tiempo cumplido Klusener desparramó a Acordino y definió con el arco a su merced para bajarle la persiana a una serie que lo tuvo como principal figura.