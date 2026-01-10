Matías Soulé marcó en la victoria de la Roma y se ilusiona con estar en el Mundial

Embed - SOULÉ LE PUSO LA FIRMA A UN TRIUNFAZO ROMANO PARA SER 3° EN LA SERIE A | Roma 2-0 Sassuolo | RESUMEN

El resto de la jornada en la Serie A

Udinese empató 2-2 con Pisa en un partido cambiante que le impidió al conjunto local sumar de a tres y afirmarse en la tabla ya que on este resultado llegó a 26 puntos en 20 partidos y se mantiene en la mitad de la tabla, lejos de la pelea por los puestos de vanguardia pero también con cierto margen respecto de la zona baja.

Además, Como, con Nico Paz y Maxi Perrone, y Bologna, con Santiago Castro, empataron 1-1 en un partido que tuvo un cierre dramático y dejó sensaciones opuestas para ambos equipos.

Tras este empate, Como alcanzó los 34 puntos en 19 partidos y se mantiene cerca de los puestos de clasificación europea. Bologna, en tanto, llegó a 27 unidades en 19 encuentros, y necesita volver a sumar de a tres para no perder terreno.