Matías Soulé marcó en la victoria de la Roma y se ilusiona con estar en el Mundial

En el marco de la jornada 20 de la Serie A, Matías Soulé fue figura y marcó uno de los goles de la Roma en la victoria 2 a 0 ante el Sassuolo, en el estadio Olímpico.
Soulé, de 22 años, estuvo desde el arranque junto a Paulo Dybala y se destacó en el triunfo del conjunto de la capital italiana ya que asistió al francés Manu Koné en el primer gol y convirtió el segundo.
El marplatense llegó a 6 goles y 5 asistencias en 25 encuentros oficiales en la temporada, sueña con estar en el Mundial, y su equipo alcanzó transitoriamente la segunda posición con 39 puntos (ganó 13 y perdió 7) aunque tiene dos partidos más que Inter (42) y Milan (39).
Udinese empató 2-2 con Pisa en un partido cambiante que le impidió al conjunto local sumar de a tres y afirmarse en la tabla ya que on este resultado llegó a 26 puntos en 20 partidos y se mantiene en la mitad de la tabla, lejos de la pelea por los puestos de vanguardia pero también con cierto margen respecto de la zona baja.
Además, Como, con Nico Paz y Maxi Perrone, y Bologna, con Santiago Castro, empataron 1-1 en un partido que tuvo un cierre dramático y dejó sensaciones opuestas para ambos equipos.
Tras este empate, Como alcanzó los 34 puntos en 19 partidos y se mantiene cerca de los puestos de clasificación europea. Bologna, en tanto, llegó a 27 unidades en 19 encuentros, y necesita volver a sumar de a tres para no perder terreno.