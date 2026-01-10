Argentina 7 dominó de punta a punta y es campeón del Súper Seven de Mar del Plata

Los dirigidos por Santiago Gómez Cora superaron en la final a Uruguay 33 a 0 para coronarse y este domingo viajarán a Pinamar para completar la preparación para la tercera etapa del Circuito Mundial que se jugará en Singapur el 31 de enero y 1 de febrero.

argentina 7 1 Joaquín Dragotto es uno de los jóvenes que asoman en Los Pumas 7s y formó parte de Argentina 7.

El equipo nacional abrió la jornada con una contundente victoria ante Brasil por 43 a 0 en el último partido de la fase de grupos y con tries de Joaquín Dragotto, Martiniano Arrieta (2), Juan Patricio Batac, Pedro De Haro, Santino Zangara y Valentín Maldonado. Las conversiones fueron de De Haro (2), Santiago Vera Feld y Eliseo Morales.