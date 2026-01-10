Argentina 7 dominó de punta a punta y es campeón del Súper Seven de Mar del Plata

Los Pumas 7s, bajo la denominación de Argentina 7, se coronaron campeones invictos del Súper Seven de Mar del Plata 2026 que se jugó en el predio de Newbery Athletic, en la Ciudad Feliz.
Los dirigidos por Santiago Gómez Cora superaron en la final a Uruguay 33 a 0 para coronarse y este domingo viajarán a Pinamar para completar la preparación para la tercera etapa del Circuito Mundial que se jugará en Singapur el 31 de enero y 1 de febrero.
El equipo nacional abrió la jornada con una contundente victoria ante Brasil por 43 a 0 en el último partido de la fase de grupos y con tries de Joaquín Dragotto, Martiniano Arrieta (2), Juan Patricio Batac, Pedro De Haro, Santino Zangara y Valentín Maldonado. Las conversiones fueron de De Haro (2), Santiago Vera Feld y Eliseo Morales.
Luego, en semifinales, el rival fue el combinado Newbery 7s y el triunfo fue por 38 a 12 con tries de Santiago Álvarez (2), Marcos Moneta (2), Morales y Gregorio Pérez Pardo. Los que sumaron conversiones fueron Santiago Álvarez, Luciano González (2) y Vera Feld.
La definición, lógica, fue ante Uruguay que le había ganado en semis a Mar del Plata por 26 a 22. El triunfo argentino fue por 33 a 0 con tries del tucumano Arrieta, Moneta, Lucho González (2) y Sebastián Dubuc. Los goles fueron de Arrieta, De Haro, González.