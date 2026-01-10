Inicio Ovación Rugby Los Pumas 7s
Rugby internacional

Argentina 7 dominó de punta a punta y es campeón del Súper Seven de Mar del Plata

Los Pumas 7s, bajo la denominación de Argentina 7, se coronaron campeones invictos del Súper Seven de Mar del Plata 2026.

Por UNO
Argentina 7 marcó claras diferencias.

Argentina 7 marcó claras diferencias.

Los Pumas 7s, bajo la denominación de Argentina 7, se coronaron campeones invictos del Súper Seven de Mar del Plata 2026 que se jugó en el predio de Newbery Athletic, en la Ciudad Feliz.

Los dirigidos por Santiago Gómez Cora superaron en la final a Uruguay 33 a 0 para coronarse y este domingo viajarán a Pinamar para completar la preparación para la tercera etapa del Circuito Mundial que se jugará en Singapur el 31 de enero y 1 de febrero.

argentina 7 1
Joaqu&iacute;n Dragotto es uno de los j&oacute;venes que asoman en Los Pumas 7s y form&oacute; parte de Argentina 7.

Joaquín Dragotto es uno de los jóvenes que asoman en Los Pumas 7s y formó parte de Argentina 7.

El equipo nacional abrió la jornada con una contundente victoria ante Brasil por 43 a 0 en el último partido de la fase de grupos y con tries de Joaquín Dragotto, Martiniano Arrieta (2), Juan Patricio Batac, Pedro De Haro, Santino Zangara y Valentín Maldonado. Las conversiones fueron de De Haro (2), Santiago Vera Feld y Eliseo Morales.

Luego, en semifinales, el rival fue el combinado Newbery 7s y el triunfo fue por 38 a 12 con tries de Santiago Álvarez (2), Marcos Moneta (2), Morales y Gregorio Pérez Pardo. Los que sumaron conversiones fueron Santiago Álvarez, Luciano González (2) y Vera Feld.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ScrumESPN/status/2010124851659387028&partner=&hide_thread=false

La definición, lógica, fue ante Uruguay que le había ganado en semis a Mar del Plata por 26 a 22. El triunfo argentino fue por 33 a 0 con tries del tucumano Arrieta, Moneta, Lucho González (2) y Sebastián Dubuc. Los goles fueron de Arrieta, De Haro, González.

Las posiciones finales del Súper Seven de Mar del Plata

  • 7mo. puesto: CURDA 24 - Brasil 7
  • 5to. puesto (Copa de Plata): Choiques 19 - Nordeste 14
  • 3er. puesto: Newbery 7s 7 - Mar del Plata 5
  • Final (Copa de Oro): Argentina 7 - Uruguay

Temas relacionados:

Más sobre Rugby

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas