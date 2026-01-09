Argentina 7 fue contundente en el arranque del Súper Seven de Mar del Plata

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ScrumESPN/status/2009775780662788295&partner=&hide_thread=false ¡Un Rayo suelto en Mar del Plata!



Moneta apareció por la punta, aceleró y firmó su try para Argentina 7 en el gran triunfo por 59-0 frente a CURDA 7.



Mirá el mejor rugby en Disney+ Plan Premium. pic.twitter.com/QNKJSrm7eK — ScrumRugby (@ScrumESPN) January 9, 2026

Luego, para dejar abrochada la clasificación, el equipo argentino goleó al seleccionado de Mar del Plata por 38 a 0 con tries de Matteo Graziano (2), Moneta, Arrieta, De Haro y Sebastián Dubuc. El propio De Haro (3) y Moneta sumaron con las conversiones.

El Súper Seven de Mar del Plata 2026

Con Argentina 7 dominando la Zona A, en la Zona B hay dos invictos que son Uruguay y el combinado Newbery 7 ya que ambos vencieron a Noreste y Newbery 7 empató con Los Choiques (el seleccionado nacional universitario).

Este sábado la jornada comenzará a las 17 con los últimos 4 partidos de la fase de grupos, a las 10 comenzarán las semifinales de Oro y Plata y las 20.50 las finales.