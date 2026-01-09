Argentina 7 fue contundente en el arranque del Súper Seven de Mar del Plata

Los Pumas 7s, bajo la denominación de Argentina 7, ganaron con autoridad sus dos primeros partidos del Súper Seven de Mar del Plata 2026 que se juega en el predio de Newbery Athletic.
Los Pumas 7s, bajo la denominación de Argentina 7, ganaron con autoridad sus dos primeros partidos del Súper Seven de Mar del Plata 2026 que se juega en el predio de Newbery Athletic.
Con las dos victorias el conjunto dirigido por Santiago Gómez Cora está invicto y ya clasificado a semifinales aunque antes tendrá que completar la fase de grupos este sábado a las 17.10 frente a Brasil (TV por ESPN y Disney Plus).
En el debut el equipo nacional batió por 59 a 0 a los paraguayos de CURDA con 9 tries marcados por Gregorio Pérez Pardo (3), Pedro De Haro (2), el capitán Santiago Mare, el salteño Eliseo Morales, el tucumano Martiniano Arrieta y Marcos Moneta. El rosarino De Haro agregó 4 conversiones, Morales otras 2 y Luciano González una.
Luego, para dejar abrochada la clasificación, el equipo argentino goleó al seleccionado de Mar del Plata por 38 a 0 con tries de Matteo Graziano (2), Moneta, Arrieta, De Haro y Sebastián Dubuc. El propio De Haro (3) y Moneta sumaron con las conversiones.
Con Argentina 7 dominando la Zona A, en la Zona B hay dos invictos que son Uruguay y el combinado Newbery 7 ya que ambos vencieron a Noreste y Newbery 7 empató con Los Choiques (el seleccionado nacional universitario).
Este sábado la jornada comenzará a las 17 con los últimos 4 partidos de la fase de grupos, a las 10 comenzarán las semifinales de Oro y Plata y las 20.50 las finales.