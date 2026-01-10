Govani Lo Celso rescató al Betis y respondió a los rumores que lo vinculan al Inter Miami

En medio de rumores que lo vinculan al Inter Miami, Giovani Lo Celso fue titular y marcó el gol que le dio un punto al Betis en su visita al Oviedo por la fecha 19 de La Liga española.
Con el empate, aunque para algunos tuvo sabor a poco, Betis quedó sexto en la tabla con 29 puntos producto de 7 victorias, 8 empates y solo 4 derrotas, aunque está lejos de Barcelona (49) y Real Madrid (45) que este domingo protagonizarán la final de la Supercopa de España.
“Es un orgullo enorme defender este escudo. Con la misma ilusión y compromiso del primer día”, publicó el rosarino una vez terminado el partido en el que convirtió el gol del empate a los 38' del complemento.
“Seguimos por más todos juntos…lo mejor está por venir. Musho Betis hoy y siempre”, agregó el volante de 29 años cuyo máximo objetivo en la temporada es estar en el Mundial 2026 con la Selección argentina.
Tras haberse perdido el Mundial Qatar 2022 por una lesión de último momento, Lo Celso lleva 3 goles en 22 partidos oficiales durante esta temporada y sus números en el Betis indican 28 tantos en 101 encuentros.
En las últimas semanas el nombre de Giovani Lo Celso apareció vinculado al Inter Miami para reunirse con sus amigos Lionel Messi y Rodrigo De Paul antes del Mundial 2026.
Sin embargo, en los últimos días ese rumor se fue diluyendo y la presencia de Lo Celso como titular en el once dispuesto por el chileno Manuel Pellegrini indica que, al menos por ahora, seguirá en el club andaluz.