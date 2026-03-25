La historia de la leyenda que jugó con Maradona y que por casualidad conoció a su propio nieto 11 años después

En la Casa Blanca del fútbol mundial estuvo dos años colaborando a que el equipo alcance el récord de 107 goles en una sola temporada de la Liga Española. Luego volvió a sorprender a todos al pasar al Atlético de Madrid, donde consiguió la Copa del Rey de 1991 y 1992, convirtiendo un golazo de tiro libre en la final frente - justamente - al Real Madrid.

Dueño de una elegancia técnica suprema, una visión de juego periférica admirable y un tiro libre excepcional, el alemán marcó una época siendo uno de los pocos futbolistas que vistieron la camiseta de los tres grandes de España.

Además, su figura también tomó relevancia mundial cuando con tan solo 23 años decidió renunciar a la Selección de Alemania. ¿El motivo? Debía disputar un amistoso el mismo día en el que nació su primer hijo.

Bernhard Schuster - Diego Maradona "Éramos el fútbol callejero", supo decir años después Bernhard Schuster.

Sami Schuster, la joven promesa de 11 años que brilla en River

Rebecca Schuster, hija del ex jugador alemán, viajó a Chile en 2013 para visitar a una amiga y en el aeropuerto conoció a Juan Carlos Maldonado, mediocampista cordobés que jugaba en Antofagasta y que dos años antes había estado en el once titular que envió a River a la B.

En 2014 nació Sami quien con 11 años defiende la camiseta de River Plate, equipo con el que viajó a España para participar del torneo Sub12 que organizó LaLiga. Allí también jugará Boca Juniors, Inter Miami, Barcelona, Atlético de Madrid, Real Madrid, Arsenal, Inter, PSG, Flamengo, Palmeiras, Bayer Leverkusen, entre otros.

Sami Schuster Sami junto a sus padres: Rebecca Schuster y Juan Carlos Maldonado.

Años atrás le consultaron a Bernhard Schuster sobre la calidad de su nieto y no dudó en expresar: "El niño pinta bien. No sé si como el abuelo, pero va por buen camino. Me gusta cómo se mueve. Es un poco chupón (no pasa la pelota), le gusta regatear. No es tan organizador, pero todavía es chico y puede cambiar".

Durante la presentación del torneo, compuesto por 20 equipos divididos en cuatro zonas de cinco, se dio un encuentro impensado.

Sami Schuster Sami Schuster está en España jugando para River.

Schuster conoció a su nieto por las cosas del destino

Sami Schuster viajó a Madrid para disputar el torneo donde, curiosamente, también fue invitado Bernhard Schuster ya que en la presentación del torneo se realizó un selectivo de jugadores españoles que jugaron contra un combinado compuesto por jóvenes jugadores del resto del mundo.

Mientras que el equipo español fue dirigido por una dupla compuesta por Vicente Del Bosque y José Antonio Camacho, sus rivales fueron comandados por el ex jugador alemán, que tuvo la responsabilidad de dirigir a su propio nieto.

Sami y Bernhard Schuster El encuentro más esperado: Sami junto a su abuelo Bernhard Schuster.

"Había visto videos de mi abuelo", explicó Sami celebrando el encuentro, mientras que su abuelo agregó: "Para mí ha sido algo nuevo, es la primera vez, después de tantos años no nos hemos visto nunca. Gracias al torneo ha venido a Madrid".

Este artículo periodístico comenzó indicando que "el fútbol es una fuente inagotable de historias" y la vida de Bernhard Schuster se suma a esos relatos sorprendentes dignos de ser contados.