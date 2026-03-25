La historia de la leyenda que jugó con Maradona y que por casualidad conoció a su propio nieto 11 años después

El fútbol es una fuente inagotable de historias capaces de conmover hasta las almas más duras. Se trata de un deporte casi místico, que transmite pasiones y que guarda en sus entrañas una fórmula inexacta de emoción y locura. Y así es la vida de Bernhard Schuster, mediocampista alemán que brilló en Real Madrid, Atlético de Madrid y Barcelona.
El destino quiso que el ex jugador de fútbol, que compartió vestuario con Diego Maradona, sea protagonista de una historia inaudita ya que conoció a su nieto casi por casualidad y, para colmo, tuvo la tarea de dirigirlo minutos después de haberlo visto por primera vez en 11 años.
Bernhard Schuster: la leyenda que jugó en los tres grandes de España
El mediocampista nació en Augsburgo, Alemania, el 22 de diciembre de 1959. Entre otros equipos logró defender la camiseta del Barcelona junto a Diego Maradona compartiendo una situación inédita: tanto Schuster como el ídolo argentino fueron gravemente lesionados por Andoni Goikoetxea, jugador del Athletic de Bilbao. Allí estuvo 1980 y 1998 ya que al finalizar el contrato se cruzó de vereda y jugó para el Real Madrid.
En la Casa Blanca del fútbol mundial estuvo dos años colaborando a que el equipo alcance el récord de 107 goles en una sola temporada de la Liga Española. Luego volvió a sorprender a todos al pasar al Atlético de Madrid, donde consiguió la Copa del Rey de 1991 y 1992, convirtiendo un golazo de tiro libre en la final frente - justamente - al Real Madrid.
Dueño de una elegancia técnica suprema, una visión de juego periférica admirable y un tiro libre excepcional, el alemán marcó una época siendo uno de los pocos futbolistas que vistieron la camiseta de los tres grandes de España.
Además, su figura también tomó relevancia mundial cuando con tan solo 23 años decidió renunciar a la Selección de Alemania. ¿El motivo? Debía disputar un amistoso el mismo día en el que nació su primer hijo.
Sami Schuster, la joven promesa de 11 años que brilla en River
Rebecca Schuster, hija del ex jugador alemán, viajó a Chile en 2013 para visitar a una amiga y en el aeropuerto conoció a Juan Carlos Maldonado, mediocampista cordobés que jugaba en Antofagasta y que dos años antes había estado en el once titular que envió a River a la B.
En 2014 nació Sami quien con 11 años defiende la camiseta de River Plate, equipo con el que viajó a España para participar del torneo Sub12 que organizó LaLiga. Allí también jugará Boca Juniors, Inter Miami, Barcelona, Atlético de Madrid, Real Madrid, Arsenal, Inter, PSG, Flamengo, Palmeiras, Bayer Leverkusen, entre otros.
Años atrás le consultaron a Bernhard Schuster sobre la calidad de su nieto y no dudó en expresar: "El niño pinta bien. No sé si como el abuelo, pero va por buen camino. Me gusta cómo se mueve. Es un poco chupón (no pasa la pelota), le gusta regatear. No es tan organizador, pero todavía es chico y puede cambiar".
Durante la presentación del torneo, compuesto por 20 equipos divididos en cuatro zonas de cinco, se dio un encuentro impensado.
Schuster conoció a su nieto por las cosas del destino
Sami Schuster viajó a Madrid para disputar el torneo donde, curiosamente, también fue invitado Bernhard Schuster ya que en la presentación del torneo se realizó un selectivo de jugadores españoles que jugaron contra un combinado compuesto por jóvenes jugadores del resto del mundo.
Mientras que el equipo español fue dirigido por una dupla compuesta por Vicente Del Bosque y José Antonio Camacho, sus rivales fueron comandados por el ex jugador alemán, que tuvo la responsabilidad de dirigir a su propio nieto.
"Había visto videos de mi abuelo", explicó Sami celebrando el encuentro, mientras que su abuelo agregó: "Para mí ha sido algo nuevo, es la primera vez, después de tantos años no nos hemos visto nunca. Gracias al torneo ha venido a Madrid".
Este artículo periodístico comenzó indicando que "el fútbol es una fuente inagotable de historias" y la vida de Bernhard Schuster se suma a esos relatos sorprendentes dignos de ser contados.