Ni Bahamas ni Isla Mujeres: tiene 8 kilómetros de arena color blanco diamante y es un sueño

Bahía de Las Águilas no tiene hoteles, tiendas ni restaurantes en la playa. Esto, lejos de ser una limitación para los viajeros, es lo que la transforma en un destino único. Tiene agua tan clara que se puede ver a través de ella desde la orilla y además está rodeada de un paisaje kárstico, de depresiones y rocas que la pintan como una playa exótica.

bahia las aguilas Esta playa tiene formaciones rocosas de piedra caliza modeladas por la erosión.

Llegar a Bahía de Las Águilas no es fácil, ya que no cuenta con acceso directo por carretera ni infraestructura turística tradicional. La mayoría de los viajeros llegan partiendo desde la ciudad de Pedernales, que se encuentra a varias horas en auto desde Santo Domingo o desde otras ciudades principales. Desde allí, se desplazan en un vehículo 4×4 por caminos dentro del parque hasta un punto llamado La Cueva, desde donde se toma un bote hacia la playa. Otra opción es hacer el trayecto completo en lancha desde Cabo Rojo.

Lo ideal para los viajeros que se animan a visitar esta playa es hospedarse en Pedernales o en localidades cercanas como Cabo Rojo, y hacer una excursión por el día hasta Bahía de Las Águilas. Eso sí, se recomienda llevar mucha protección solar ya que este paraíso carece de sombra.