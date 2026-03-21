Ni Maldivas ni Bora Bora: la playa de arena blanca, palmeras y aguas de 7 colores

Si bien en las fotos parece una isla extensa, en realidad tiene unas cinco hectáreas de superficie. Los visitantes pueden conocerla caminando en poco tiempo y van a encontrar mucha arena, palmeras y el "mar de los siete colores", que es como le llaman a las aguas de San Andrés debido a las variaciones en la profundidad del agua, arrecifes de coral, fondos de arena blanca y algas.

La única forma de llegar es por mar, mediante lanchas que salen desde San Andrés, principalmente en la zona céntrica. El viaje puede durar entre 10 y 15 minutos aproximadamente. La mayoría de los viajeros combina este destino con otros puntos turísticos cercanos como el Acuario (otra isla), y hacen excursiones de un día completo.

Johnny Cay Esta isla es un pequeño cayo ubicado en el Mar Caribe.

Los turistas no pueden hospedarse en el Islote Sucre, ya que funciona con horarios y capacidad limitada. La visita suele durar entre tres y cinco horas antes de volver a San Andrés, aunque para obtener más información se puede ingresar en Colombia Travel, el sitio oficial turístico.

Johnny Cay es la escapada perfecta para vivir si viajas a Colombia. Un banco de arena rodeado de palmeras, sol, buceo, caminatas por la orilla, pescado fresco y presentaciones de bandas locales en vivo antes de que el parque cierre a media tarde.