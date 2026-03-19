La playa del Caribe que es un paraíso idílico: tiene aguas turquesas y una vista única

aguas turquesas

El Caribe colombiano: Bahía Concha

Según el sitio web del Parque Tayrona, esta playa se encuentra rodeada de montañas, así que tiene una vista privilegiada. Al llegar, a mano derecha se puede apreciar la desembocadura del riachuelo por lo que el paisaje es aún más atractivo y curioso.

La playa es bastante extensa y en sus orillas los viajeros encuentran mucha sombra de los árboles de agua salada, que son uno de sus atractivos, de hecho, es más fácil colgar hamacas y armar carpas debajo de ellos para sentir la brisa marina y disfrutar el paisaje. En esta bahía no hay cabañas ni edificaciones para alojamientos. Solo hay campings y hamacas, por lo que resulta un destino bastante pacífico.

Cerca de la orilla existe una formación de rocas conocida como la Piedra del Sapo. Los locales dicen que fue tallada por los indígenas Tayrona hace más de 300 años. En la cosmología indígena, los animales tenían roles sagrados y esta piedra funcionaba como un hito territorial y espiritual.

Bahía Concha

Quienes disfrutan explorar lugares nuevos, pueden caminar hacia el sector de El Manglar, en la zona de Boconó, donde se encuentra un sendero que sube ligeramente. Al final, se localiza La Piscinita, una ensenada minúscula, casi privada donde el agua es tan quieta que parece un espejo. Es ideal para alejarse del bullicio y disfrutar la tranquilidad.