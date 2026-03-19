La playa del Caribe que es un paraíso idílico: tiene aguas turquesas y una vista única

Bahía Concha es una playa de Colombia que está bañada por las aguas del mar Caribe. Se ubica a solo 30 minutos de Santa Marta y está en los límites del Parque Nacional Natural Tayrona, uno de los destinos más visitados del país paisa. Bahía Concha tiene aguas cristalinas, arena blanca y montañas verdes a su alrededor.
Es perfecto para recargar energías junto al mar, tomar sol, nadar en aguas tranquilas y explorar el colorido mundo marino haciendo snorkel. Es ideal para disfrutar con amigos, familia o en pareja.
El Caribe colombiano: Bahía Concha
Según el sitio web del Parque Tayrona, esta playa se encuentra rodeada de montañas, así que tiene una vista privilegiada. Al llegar, a mano derecha se puede apreciar la desembocadura del riachuelo por lo que el paisaje es aún más atractivo y curioso.
La playa es bastante extensa y en sus orillas los viajeros encuentran mucha sombra de los árboles de agua salada, que son uno de sus atractivos, de hecho, es más fácil colgar hamacas y armar carpas debajo de ellos para sentir la brisa marina y disfrutar el paisaje. En esta bahía no hay cabañas ni edificaciones para alojamientos. Solo hay campings y hamacas, por lo que resulta un destino bastante pacífico.
Cerca de la orilla existe una formación de rocas conocida como la Piedra del Sapo. Los locales dicen que fue tallada por los indígenas Tayrona hace más de 300 años. En la cosmología indígena, los animales tenían roles sagrados y esta piedra funcionaba como un hito territorial y espiritual.
Quienes disfrutan explorar lugares nuevos, pueden caminar hacia el sector de El Manglar, en la zona de Boconó, donde se encuentra un sendero que sube ligeramente. Al final, se localiza La Piscinita, una ensenada minúscula, casi privada donde el agua es tan quieta que parece un espejo. Es ideal para alejarse del bullicio y disfrutar la tranquilidad.