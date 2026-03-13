Es una de las mejores playas de Costa Rica, tiene arena blanca, una cortina selvática y monos capuchinos

Atracciones del parque y la playa

El Parque Nacional Manuel Antonio destaca por su alta densidad de biodiversidad en un área relativamente pequeña. Cuenta con una red de senderos acondicionados, entre los que sobresale el sendero elevado de manglares y el acceso a Punta Catedral, un punto geográfico que une la costa con una antigua isla a través de un tómbolo de arena. Durante el recorrido, es común el avistamiento de especies como el mono tití (endémico de la zona), el mono carablanca, perezosos y mapaches.

La playa Espadilla, por su parte, presenta dos secciones diferenciadas por su ubicación y condiciones marítimas:

Espadilla Norte: es de acceso libre y se extiende fuera de los límites del parque. Es la zona principal para servicios turísticos, donde se encuentran la mayoría de las escuelas de surf, alquiler de sombrillas y oferta gastronómica.

Espadilla Sur: se ubica dentro del área protegida. Al estar resguardada por la bahía, sus aguas son más calmas, lo que la convierte en el sitio ideal para un baño tranquilo o hacer snorkel cerca de las formaciones rocosas. Se accede pagando entrada, pero vale la pena pagar si quieres cruzarte con monos, vegetación y más.

Playa Manuel Antonio La belleza de sus playas de arena clara y aguas color esmeralda, es uno de los atractivos más grandes del área. En 2008, Forbes sentenció que Manuel Antonio es el octavo sitio de playa más hermoso del mundo.

Aunque esta playa es apta para el baño, se recomienda prestar atención a las banderas de señalización, ya que en ciertos puntos de la zona norte pueden formarse corrientes de resaca.

La entrada al Parque Nacional Manuel Antonio debe adquirirse obligatoriamente de forma previa a través del sistema en línea del SINAC (Sistema Nacional de Áreas de Conservación). Para obtener más información al respecto, puedes ingresar en la página oficial.