Arrasa en Netflix: el thriller de acción con Alan Ritchson que lidera el ranking mundial

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Además, la crítica destacó su ritmo sostenido y capacidad para mantener la tensión. Desde Micropsia Cine, Diego Lerer señaló que la película logra evitar la repetición gracias a giros narrativos que sostienen el interés.

Netflix: tráiler de Máquina de guerra

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Netflix: de qué trata la película Máquina de guerra

La historia de Máquina de guerra sigue a un grupo de reclutas que enfrenta la etapa final de un exigente entrenamiento para convertirse en Army Rangers, la élite de operaciones especiales de Estados Unidos. Lo que empieza como una prueba extrema en un entorno aislado, pronto se convierte en una situación fuera de control.

El protagonista, encarnado por Alan Richson, es un ingeniero de combate conocido como el recluta 8, quien arrastra el dolor por la muerte de su hermano en combate y busca rendirle honor superando cada desafío. Sin embargo, todo cambia cuando una misteriosa máquina letal de origen desconocido aparece en la zona.

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Desde ese momento, el entrenamiento deja de ser un simulacro. Con recursos limitados y munición de práctica, los soldados deberán improvisar para sobrevivir frente a una amenaza tecnológica implacable, que no se detiene ni muestra debilidad. La película plantea un escenario donde la resistencia humana se enfrenta a un enemigo imposible, transformando el campo de entrenamiento en una lucha desesperada por la vida.

Reparto de Máquina de guerra, película de Netflix

Una de las ventajas de esta película, que se convirtió en la más vista del mes en Netflix, es su destacado reparto:

Alan Ritchson: conocido por su papel en Reacher, se afianza como una de las nuevas figuras de acción al interpretar al Recluta 81, un soldado marcado por el dolor pero decidido a resistir.

Dennis Quaid: encarna al Sargento Mayor Sheridan, el experimentado y exigente instructor que lidera el entrenamiento de los rangers.

Stephan James: recordado por Homecoming, da vida a “7”, uno de los compañeros más importantes dentro del escuadrón.

Jai Courtney: visto en Suicide Squad, aparece como el hermano del protagonista en escenas clave que aportan carga emocional.

Esai Morales: es quien participó en Misión Imposible 7 y ahora interpreta al Oficial Torres.

Keiynan Lonsdale y Daniel Webber completan el grupo de reclutas que deberá enfrentarse a la amenaza mecánica.

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Dónde ver la película Máquina de guerra, según la zona geográfica