"Es uno de los grandes": el piropo de River a Nicolás Otamendi en medio de los rumores

"Otamendi es hincha de River, jugador de selección, campeón del mundo, muy interesante para considerar", comenzó explicando el dirigente. De igual manera, no demoró en continuar su declaración: "Pero aún no hablamos con él. Hoy no hay una conversación formal. Hay que ser respetuosos de los procesos. Benfica, él y nosotros estamos en plena temporada".

Más allá de sus 38 años la vigencia del defensor de la Selección argentina es total: es el capitán del conjunto portugués donde disputó 43 partidos en lo que va de la temporada, convirtiendo tres goles y realizando cuatro asistencias.

Ignacio Villarroel puso en valor la capacidad de River de sumar a su plantel a jugadores importantes del fútbol mundial: "Acuña, Pezzella, han vueltos muchos al fútbol argentino. Las puertas siempre están abiertas. A Otamendi lo conozco, tengo una relación personal con él. Y Nicolás es híper profesional, es ganador, es serio. No solo por su estado físico sino por su cabeza. Él se pondrá su límite sobre hasta cuándo jugar".

Otamendi Otamendi puede ser una voz de mando que River necesita en la saga central.

El piropo de River a Nicolás Otamendi

El vicepresidente segundo de River continuó lanzándole flores al defensor central: "Todos sabemos el amor que existe del hincha a Otamendi y de Otamendi al club. Es uno de los grandes jugadores de la historia de la selección argentina. El hincha de River y el hincha argentino lo reconoce y se identifica con él porque es un líder, defendiéndole las espaldas a Messi, a Julián, a todos".

Chacho Coudet tiene a varios jugadores que se desempeñan en la posición del campeón del mundo: Lucas Martínez Quarta (quien fue convocado por Lionel Scaloni para los amistosos frente a Mauritania y Zambia), Germán Pezzella (campeón del mundo con la Selección argentina), Lautaro Rivero, Paulo Díaz, Ulises Giménez y Juan Carlos Portillo.

La llegada del jugador del Benfica al Millonario representaría el arribo de un capitán natural que no solo juega, sino que también impone su presencia en el túnel y en el campo de juego. Se trata de la incorporación de un defensor que ya tiene una conexión emocional con la tribuna y que más allá de su edad le puede aportar jerarquía a una defensa que necesita consolidarse de cara a la Copa Sudamericana.