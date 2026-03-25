Independiente Rivadavia vs. Godoy Cruz, la final: precio de las entradas y cómo comprarlas

La primera fecha estipulada fue el 21 de diciembre. En aquella ocasión el estadio del Deportivo Maipú había sido elegido como sede del encuentro. Por falta de garantías, este fue suspendido.

Rápidamente se decidió que una semana más tarde, es decir el 28, se disputaría la final. Con cambio de escenario (fue designada la cancha de Gutiérrez Sport Club), sucedió lo mismo.

Independiente Rivadavia vs Godoy Cruz femenino

El tiempo pasó y cuando todo parecía indicar que el compromiso quedaría en el olvido, se eligió una nueva fecha. Es por esto que Independiente Rivadavia y Godoy Cruz se verán las caras el miércoles 1 de abril, a partir de las 20.30.

Con la fecha, el horario y la sede confirmadas, solo restaba conocer cómo sería la venta de entradas. En las últimas horas se supo que aquellos que deseen asistir al estadio mundialista podrán adquirir sus tickets a través de la plataforma de Global Fan.

La Lepra ocupará el sector sur, mientras que el Tomba el norte. Habrá tres categorías de entradas y la platea descubierta quedará inhabilitada para el público (hará las veces de pulmón).

Los precios son los siguientes:

Popular: $7.900

$7.900 Platea cubierta: $13.900

$13.900 Platea preferencial: $35.000

$35.000 Estacionamiento: $5.000

Independiente Rivadavia buscará el bicampeonato

Independiente Rivadavia viene de coronarse como el campeón de la Copa Federal de fútbol femenino. Luego de haberse quedado con la zona Cuyo, el plantel de Gustavo Gallardo le puso la frutilla al postre.

En un fin de semana a puro fútbol, en el que ganó la semifinal y la final de la competencia en el predio Nery Pumpido (en Santa Fe), el Azul buscará el bicampeonato ante un Godoy Cruz que intentará volver a dar la vuelta olímpica en el torneo local.