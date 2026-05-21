Qué tareas de jardinería se deben hacer con el árbol frutal antes de junio, según el calendario lunar

Estas son las tareas de jardinería que debemos hacer con el árbol frutal, de acuerdo al calendario lunar

En lo que resta del mes, los días estarán marcados en su mayoría por la presencia de la fase Luna cuarto creciente, mientras que el último día de mayo habrá Luna llena.

Durante la fase de Luna cuarto creciente, la savia comienza a ascender con mayor fuerza desde las raíces hacia la parte aérea de la planta, estimulando un crecimiento rápido del follaje y los tallos. Por su parte, en Luna llena la savia se concentra principalmente en las hojas, frutos y flores.

limonero El árbol frutal se verá beneficiado con estas tareas de jardinería.

En este sentido, las tareas de jardinería propicias para realizar con el árbol frutal por estos días serán las siguientes:

Jueves 21 Luna cuarto creciente: sembrar o cultivar árboles frutales, no aplicar abonos, eliminar y arrancar malas hierbas.

Viernes 22 Luna cuarto creciente: sembrar o cultivar árboles frutales, no aplicar abonos, eliminar y arrancar malas hierbas.

Sábado 23 Luna cuarto creciente: ideal para realizar cualquier tipo de tarea de jardinería, desde trasplantar hasta cosechar frutas.

Domingo 24 Luna cuarto creciente: ideal para realizar cualquier tipo de tarea de jardinería, desde trasplantar hasta cosechar frutas.

Lunes 25 Luna cuarto creciente: en este día no se recomienda regar los árboles frutales ya que será una jornada propensa a la proliferación de hongos y pueden aparecer insectos.

Martes 26 Luna cuarto creciente: en este día no se recomienda regar los árboles frutales ya que será una jornada propensa a la proliferación de hongos y pueden aparecer insectos.

Miércoles 27 Luna cuarto creciente: en este día no se recomienda regar los árboles frutales ya que será una jornada propensa a la proliferación de hongos y pueden aparecer insectos.

Jueves 28 Luna cuarto creciente: jornada ideal para regar los árboles frutales y para cortar el césped en el jardín.

Viernes 29 Luna cuarto creciente: jornada ideal para regar los árboles frutales y para cortar el césped en el jardín.

Sábado 30 Luna cuarto creciente: este día se sugiere realizar el cultivo o siembra de árboles frutales.

Domingo 31 Luna llena: en esta jornada, el calendario lunar sugiere abonar árboles frutales.

De esta forma, fomentaremos el correcto desarrollo del árbol frutal gracias a las indicaciones que sugiere el calendario lunar de mes de mayo.