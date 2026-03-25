Todos los viajeros que llegan a esta playa la eligen como la más linda del mundo

playa grace bay Grace Bay ha sido premiada entre las playas más bonitas del mundo en varias ocasiones.

Protegida por una barrera de coral a una milla de la costa, así como por las medidas ecológicas de las Islas Turcas y Caicos (forma parte del Parque Nacional Princesa Alejandría), las aguas de la playa de Grace Bay son cristalinas y tranquilas. Son ideales para que los niños aprendan a nadar, para montar a caballo a lo largo de la orilla, para todo tipo de deportes acuáticos o, simplemente flotar y disfrutar de las espectaculares vistas.

Una playa encantadora

Además de su tranquilidad, Grace Bay ofrece una amplia variedad de deportes acuáticos y experiencias al aire libre, lo que la convierte en un destino versátil: perfecto tanto para los aventureros como para los que prefieren relajarse bajo el sol.

Uno de los atractivos de esta playa, además de su encantadora tranquilidad, es su vida marina. Muy cerca de la costa se puede practicar snorkel y descubrir peces tropicales, rayas y pequeños arrecifes llenos de color. También, es un punto excelente para actividades como paddleboard, kayak o excursiones en barco al atardecer.

atardecer en Grace Bay Un encantador atardecer el Grace Bay.

Grace Bay ofrece una amplia variedad de opciones en cuanto al alojamiento. Desde resorts de lujo hasta hoteles boutiques con servicios de primer nivel, spas y restaurantes. Además, hay alternativas más accesibles y departamentos para alquilar, ideales si buscás una experiencia más independiente sin alejarte de una de las mejores playas del mundo.