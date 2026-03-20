Es una de las playas colombianas más hermosas del mundo y está bañada por las aguas del Caribe

playa grande en colombia Playa Grande está rodeada de montañas y densa vegetación.

Para llegar a Playa Grande hay que hacer un viaje en bote de aproximadamente 15 minutos, partiendo desde el pueblo de Taganga. El viaje en lancha ofrece una oportunidad para disfrutar de vistas panorámicas del océano y de la costa antes de llegar a destino.

Atractivos de Playa Grande

Este destino es famoso por su extensa franja de arena blanca que se extiende a lo largo de la costa. La arena es fina y suave, invitando a los visitantes a caminar descalzos o simplemente acostarse al sol para disfrutar la brisa marina. Las aguas del mar son turquesas, y ofrecen una claridad que permite ver el fondo marino y observar los peces nadando cerca de la orilla.

El paisaje de Playa Grande está adornado por una franja de vegetación costera que incluye palmeras y plantas tropicales. No solo añaden un toque verde al entorno, sino que también proporcionan sombra natural ideal para el descanso. Además, la playa está rodeada por colinas que se elevan hacia el cielo.

playa grande colombia Esta playa queda a 15 minutos del pueblo de Taganga.

Los visitantes pueden practicar deportes acuáticos o simplemente relajarse en la arena. Asimismo, los alrededores ofrecen oportunidades para explorar y hacer caminatas por la costa y los senderos. Cabe destacar que esta playa no tiene locales comerciales ni grandes resorts, pero en la zona de Taganga se pueden encontrar restaurantes y pequeños locales que ofrecen comida.