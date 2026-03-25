Laporta volvió a ningunear a Messi y los hinchas no lo perdonaron: "Para mí..."

Si bien nadie cuestiona la revolución táctica y cultural que Cruyff trajo a Cataluña, desplazar a Messi de ese pedestal toca la fibra más sensible de algunos hinchas, sobre todo, los argentinos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/2036621443975221667&partner=&hide_thread=false “PARA MÍ, CRUYFF HA SIDO EL MEJOR JUGADOR DE LA HISTORIA DEL FÚTBOL”.



Las palabras de Joan Laporta. pic.twitter.com/Tt70AzscZr — Sudanalytics (@sudanalytics_) March 25, 2026

Muchos analistas sugieren que estas declaraciones son un intento de Laporta por reafirmar su propia identidad política dentro del club, incluso, intentando desplazarse de la mancha más grande de su gestión. Justamente, esa es la salida de Messi.

Como no podía ser de otra manera, las redes sociales se inundaron de hinchas argentinos defendiendo al campeón del mundo ante estas declaraciones. "Tenés que estar muy resentido para declarar eso", y "Dijo nunca nadie", son algunas de las respuestas destacadas.

La palabra de Xavi y la respuesta de Laporta

“Laporta me dijo textualmente que si volvía Leo le iba a hacer la guerra y que no se lo podía permitir”, expresó Xavi sobre el gran obstáculo que se le presentó a aquel posible regreso de Messi al conjunto culé.

Además, aseguró que “el presidente no dijo la verdad” sobre las versiones que circulaban en ese entonces sobre los contactos entre el jugador y el Barcelona.

Rápidamente, el mandatario culé ensayó su respuesta, y no fue para nada agradable. Básicamente, lamentó que, con los mismos jugadores que Hansi Flick gana hoy, el no podía hacerlo.