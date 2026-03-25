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"Es un resentido"

Laporta volvió a ningunear a Messi y los hinchas no lo perdonaron: "Para mí..."

Messi fue ignorado una vez más por el presidente del FC Barcelona, y los hinchas lo acusaron de resentido en los comentarios

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
Al igual que cuando se fue, los argentinos salieron a defender a Messi.

Al igual que cuando se fue, los argentinos salieron a defender a Messi.

En el marco del décimo aniversario del fallecimiento de Johan Cruyff, Joan Laporta, presidente reelecto del FC Barcelona, eligió al neerlandés como el mejor jugador de la historia, lo que por muchos fue entendido como un nuevo ninguneo hacia Lionel Messi.

Fiel a su esencia, Laporta fue contundente al recordar el legado de Cruyff. "Para mí, Cruyff ha sido el mejor jugador de la historia del fútbol", declaró.

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Messi fue nuevamente ninguneado por el presidente del FC Barcelona.&nbsp;

Messi fue nuevamente ninguneado por el presidente del FC Barcelona.

Laporta eligió a Cruyff sobre Messi y fue duramente criticado

La relación entre Joan Laporta y Lionel Messi ha sido tensa desde la traumática salida del "10" hacia el PSG. Recientemente, declaraciones del entorno de Xavi Hernández sugirieron que fue el propio presidente quien bloqueó un posible retorno del astro argentino, lo que despertó el enojo de muchos aficionados.

Si bien nadie cuestiona la revolución táctica y cultural que Cruyff trajo a Cataluña, desplazar a Messi de ese pedestal toca la fibra más sensible de algunos hinchas, sobre todo, los argentinos.

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Muchos analistas sugieren que estas declaraciones son un intento de Laporta por reafirmar su propia identidad política dentro del club, incluso, intentando desplazarse de la mancha más grande de su gestión. Justamente, esa es la salida de Messi.

Como no podía ser de otra manera, las redes sociales se inundaron de hinchas argentinos defendiendo al campeón del mundo ante estas declaraciones. "Tenés que estar muy resentido para declarar eso", y "Dijo nunca nadie", son algunas de las respuestas destacadas.

La palabra de Xavi y la respuesta de Laporta

“Laporta me dijo textualmente que si volvía Leo le iba a hacer la guerra y que no se lo podía permitir”, expresó Xavi sobre el gran obstáculo que se le presentó a aquel posible regreso de Messi al conjunto culé.

Además, aseguró que “el presidente no dijo la verdad” sobre las versiones que circulaban en ese entonces sobre los contactos entre el jugador y el Barcelona.

Rápidamente, el mandatario culé ensayó su respuesta, y no fue para nada agradable. Básicamente, lamentó que, con los mismos jugadores que Hansi Flick gana hoy, el no podía hacerlo.

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