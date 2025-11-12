Las insólitas declaraciones de Laporta sobre el posible regreso de Lionel Messi al Barcelona

En una entrevista concedida a Catalunya Radio, Laporta habló del regreso de Lionel Messi al Camp Nou y se refirió a la posibilidad del regreso del rosarino al Barcelona.

"No sabía que vendría, pero el Camp Nou es su casa. Cuando me explicaron cómo fue, creo que fue un arrebato simpático, acabó de cenar y le apeteció venir con unos amigos. Fue un acto de barcelonismo", expresó sobre la visita nocturna de Messi al estadio culé.

Sin embargo, el presidente de Barcelona fue más categórico al referirse a la posibilidad de que el capitán argentino -a sus 38 años- vuelva a vestir los colores del blaugrana. “Por respeto a todos, no es realista hablar del retorno de Leo Messi como jugador. Hacer especulaciones sobre una posible vuelta no corresponde", sentenció Laporta.

En cuanto a la relación con el 10 y cómo quedó luego de aquella inesperada salida del rosarino, el mandatario manifestó que mantienen una "relación correcta" pero que no le escribió luego de enterarse de su visita al Camp Nou. Finalmente, Laporta habló de aquel día y a decisión de no renovarle contrato a Messi y aseguró: “Obviamente, no me arrepiento de nada. El Barça está por encima de todos. Me hubiera gustado un mejor final, no fue como todos querríamos, pero en ese momento no se pudo dar. Si el homenaje puede rehacerlo, estaríamos contentos".