Las insólitas declaraciones de Laporta sobre el posible regreso de Lionel Messi al Barcelona

Joan Laporta brindó una entrevista en la que se refirió al posible regreso de Lionel Messi al Barcelona

Por Carolina Quiroga
Joan Laporta se refirió al posible regreso de Lionel Messi al Barcelona. 

El responsable de la salida de Lionel Messi del F.C Barcelona, luego de 20 años y 35 títulos, fue Joan Laporta. En agosto del 2021, el presidente del club decidió no renovarle contrato por -entre otras- razones económicas debido al fair play financiero de La Liga Española y así se dio la abrupta salida del astro argentino de la entidad que lo vio crecer y de la que nunca se quiso ir.

Esta semana, Lionel Messi regresó al Camp Nou en una visita exprés que realizó junto a Rodrigo De Paul en una breve salida de la concentración de la Selección argentina (se prepara para la última fecha FIFA ante Angola este viernes). "Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz [...] Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo…", escribió el rosarino en sus redes sociales y abrió el inmenso debate sobre su posible regreso al club catalán.

Messi Camp Nou
Fue nuevamente Joan Laporta quien se encargó de desestimar esa opción ante un posible préstamo de Messi en el impass de la MLS (por la Cláusula David Beckham que así lo permite).

En una entrevista concedida a Catalunya Radio, Laporta habló del regreso de Lionel Messi al Camp Nou y se refirió a la posibilidad del regreso del rosarino al Barcelona.

"No sabía que vendría, pero el Camp Nou es su casa. Cuando me explicaron cómo fue, creo que fue un arrebato simpático, acabó de cenar y le apeteció venir con unos amigos. Fue un acto de barcelonismo", expresó sobre la visita nocturna de Messi al estadio culé.

Sin embargo, el presidente de Barcelona fue más categórico al referirse a la posibilidad de que el capitán argentino -a sus 38 años- vuelva a vestir los colores del blaugrana. “Por respeto a todos, no es realista hablar del retorno de Leo Messi como jugador. Hacer especulaciones sobre una posible vuelta no corresponde", sentenció Laporta.

En cuanto a la relación con el 10 y cómo quedó luego de aquella inesperada salida del rosarino, el mandatario manifestó que mantienen una "relación correcta" pero que no le escribió luego de enterarse de su visita al Camp Nou. Finalmente, Laporta habló de aquel día y a decisión de no renovarle contrato a Messi y aseguró: “Obviamente, no me arrepiento de nada. El Barça está por encima de todos. Me hubiera gustado un mejor final, no fue como todos querríamos, pero en ese momento no se pudo dar. Si el homenaje puede rehacerlo, estaríamos contentos".

