Lionel Messi volvió al Camp Nou e ilusionó a los hinchas del Barcelona con un posteo emotivo

El capitán de la Selección argentina y actual jugador del Inter Miami subió una serie de fotos y videos de una visita al estadio, donde fue “inmensamente feliz”.

Messi Camp Nou

El mensaje completo que Messi subió a su cuenta de Instagram fue: “Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Ojalá algún día pueda volver, y no sólo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo”.