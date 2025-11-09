Independiente Rivadavia, el campeón de la Copa Argentina, jugará con Central Córdoba en el Gargantini: hora y TV

Independiente Rivadavia- Copa Argentina. Independiente Rivadavia, el campeón de la Copa Argentina, festejará el título con sus hinchas en el Gargantini.

La Lepra está en el puesto 14 de la tabla con 12 puntos, producto de dos triunfos, seis empates y seis derrotas. En el Torneo Clausura hace siete partidos que no gana, su último triunfo fue ante Argentinos en el Gargantini por 2 a 1 el 30 de agosto pasado.

Así llega Central Córdoba

Central Córdoba viene de empatar sin goles como local ante Racing y está tercero con 22 puntos, a uno del líder Boca, y está dentro de los ocho equipos que jugarán los playoffs.

El historial entre Independiente Rivadavia y Central Córdoba

Se han enfrentado en ocho oportunidades por el torneo de la Primera Nacional. De estos encuentros, la Lepra ganño cuatro cotejos, en tres se impuso Central Córdoba de Santiago del Estero y empataron un partido.

El último partido lo ganó Independiente Rivadavia por 2 a 1 en el estadio Único Madre de Ciudades Santiago del Estero. El partido se disputó el pasado 28 de abril por el Torneo Apertura.

Gastón Verón marcó de penal para el equipo orientado por Omar De Felippe a los 27' del complemento, Fabrizio Sartori empató para la Lepra a los 31' y a los 36' Mauricio Cardillo puso el 2-1 para el Azul.

Embed - CENTRAL CÓRDOBA 1 - 2 INDEPENDIENTE RIVADAVIA I Resumen del partido | #TorneoBetano Apertura 2025

Probables formaciones:

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Leonard Costa, Sheyko Studer, Luciano Gómez; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Franco Amarfil; Matías Fernández, Sebastián Villa y Fabrizio Sartori Prieto. DT: Alfredo Berti.

Central Córdoba: Alan Aguerre; Sebastián Moyano, Lucas Abascia, Jonathan Galván y Brian Cufré; Matías Perelló, iván Gómez, José Florentin, Matías Vera y Lucas Besozzi; Leonardo Heredia. DT: Omar De Felippe.

Estadio: Independiente Rivadavia.

Árbitro: Pablo Echavarría.

Hora: 21.15.

TV: ESPN Premium.