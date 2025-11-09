ATP Finals de Turín: buen inicio para Carlos Alcaraz y Alexander Zverev

“Estamos jugando contra los mejores del mundo, lo que demuestra lo difícil e importante que es. He tenido problemas en los últimos años para llegar al final de año con motivación. Este es un poco diferente, de lo cual estoy orgulloso, ya que estoy haciendo las cosas bien para darme la oportunidad de intentar ganar este torneo”.

Alexander Zverev lució un juego impecable

El alemán Alexander Zverev jugó un partido impecable ante Shelton, a quien le quebró el saque en una ocasión, además de que no le dio ninguna chance para que rompiera su servicio a lo largo de todo el encuentro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/WeAreTennis/status/1987618795007910266&partner=&hide_thread=false What a volley from Zverev pic.twitter.com/4R9stObgAL — We Are Tennis (@WeAreTennis) November 9, 2025

Este buen triunfo le permitió a Zverev extender su paternidad ante Shelton, ya que lo había derrotado en sus cuatro enfrentamientos previos. El primero de ellos había sido en el Masters 1000 de Cincinnati 2024, mientras que esta temporada también lo superó en el ATP 250 de Stuttgart, el ATP 500 de Múnich y nuevamente en Cincinnati.

La actividad en el ATP Finals continuará este lunes con los siguientes partidos: Taylor Fritz (6°) - Lorenzo Musetti (8°) a las 10 y Jannik Sinner (2°) – Félix Auger-Aliassime (7°) a las 16:30.