ATP FINALS

ATP Finals de Turín: buen inicio para Carlos Alcaraz y Alexander Zverev

Este domingo comenzó la disputa del ATP Finals, que reúne a los mejores ocho clasificados. Alexander Zverev superó a Shelton y Carlos Alcaraz a De Miñaur

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Carlos Alcaraz se juega la chance de terminar como primer del ranking en el ATP Finals y comenzó de la mejor manera.

Un buen comienzo tuvieron este domingo el español Carlos Alcaraz (número 1 del ranking) y el alemán Alexander Zverev (3°) en el ATP Finals, el torneo octogonal donde se enfrentan los mejores de la temporada en Turín, Italia. El certamen se juega bajo techo y sobre superficie dura.

El español Carlos Alcaraz se impuso al australiano Alex De Miñaur (7°) por 7-6 (5) y 6-2, tras una hora y 40 minutos de juego. Por su parte Alexander Zverev venció al estadounidense Ben Shelton (5°) por 6-3 y 7-6(6), tras poco más de una hora y media de juego.

Carlos Alcaraz tuvo una dura batalla con De Miñaur

En su tercera participación en este certamen exclusivo para los mejores del año, por fin el murciano Carlos Alcaraz pudo debutar con triunfo, pero tuvo que esforzarse desde el inicio para superar a un combativo australiano Alex De Miñaur.

“Estamos jugando contra los mejores del mundo, lo que demuestra lo difícil e importante que es. He tenido problemas en los últimos años para llegar al final de año con motivación. Este es un poco diferente, de lo cual estoy orgulloso, ya que estoy haciendo las cosas bien para darme la oportunidad de intentar ganar este torneo”.

Alexander Zverev lució un juego impecable

El alemán Alexander Zverev jugó un partido impecable ante Shelton, a quien le quebró el saque en una ocasión, además de que no le dio ninguna chance para que rompiera su servicio a lo largo de todo el encuentro.

Este buen triunfo le permitió a Zverev extender su paternidad ante Shelton, ya que lo había derrotado en sus cuatro enfrentamientos previos. El primero de ellos había sido en el Masters 1000 de Cincinnati 2024, mientras que esta temporada también lo superó en el ATP 250 de Stuttgart, el ATP 500 de Múnich y nuevamente en Cincinnati.

La actividad en el ATP Finals continuará este lunes con los siguientes partidos: Taylor Fritz (6°) - Lorenzo Musetti (8°) a las 10 y Jannik Sinner (2°) – Félix Auger-Aliassime (7°) a las 16:30.

