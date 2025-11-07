Cuánto cobrará el ganador de las ATP Finals que se jugará en Turín con Sinner y Alcaraz como favoritos

Las ATP Finals, más conocido como el Masters, reunirá en Turín a los ocho mejores tenistas del mundo encabezados por Jannik Sinner y Carlos Alcaraz en un nuevo capítulo de la lucha por el número 1 del mundo.
Además de los dos mejores del tenis mundial actual, Novak Djokovic irá por un nuevo trofeo en un certamen que ya ganó ocho veces y habrá presencia argentina en el dobles donde Horacio Zeballos jugará con el español Marcel Granollers buscando coronar un 2025 soñado.
El sorteo de determinó que Carlos Alcaraz (2) será cabeza de serie del grupo Jimmy Connors donde competirá con Taylor Fritz (4), Djokovic (5°) y Alex De Minaur (7).
El español podría recuperar el primer puesto del ranking pero para eso debe llegar a la final, mientras que Sinner necesita repetir el título obtenido el año pasado.
Por lo pronto el italiano será cabeza de serie del grupo Bjorn Borg donde estarán Alexander Zverev (3), Ben Shelton (6) y un último participantes que puede ser Felix Auger-Aliassime o Lorenzo Musetti si es que gana el ATP 250 de Atenas este sábado frente a Djokovic.
Las ATP Finals se jugarán sobre superficie dura y bajo techo en el Inalpi Arena, desde este domingo, 9 hasta el domingo 16, con TV en vivo por ESPN y Disney Plus.
El Masters de Turín o ATP Finales repartirá premios por 15.500.000 dólares, el ganador recibirá como mínimo 2.367.000 dólares, pero si termina invicto esa cifra puede llegar a 5.071.000.
El finalista se llevará 1.183.500 dólares, cada triunfo en la fase de grupos implica ganancias por 396.500 dólares y cada partido jugado 331.000 dólares.