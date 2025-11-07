Cuánto cobrará el ganador de las ATP Finals que se jugará en Turín con Sinner y Alcaraz como favoritos

El español podría recuperar el primer puesto del ranking pero para eso debe llegar a la final, mientras que Sinner necesita repetir el título obtenido el año pasado.

Por lo pronto el italiano será cabeza de serie del grupo Bjorn Borg donde estarán Alexander Zverev (3), Ben Shelton (6) y un último participantes que puede ser Felix Auger-Aliassime o Lorenzo Musetti si es que gana el ATP 250 de Atenas este sábado frente a Djokovic.

Las ATP Finals se jugarán sobre superficie dura y bajo techo en el Inalpi Arena, desde este domingo, 9 hasta el domingo 16, con TV en vivo por ESPN y Disney Plus.

Los premios millonarios del ATP Finals

El Masters de Turín o ATP Finales repartirá premios por 15.500.000 dólares, el ganador recibirá como mínimo 2.367.000 dólares, pero si termina invicto esa cifra puede llegar a 5.071.000.

El finalista se llevará 1.183.500 dólares, cada triunfo en la fase de grupos implica ganancias por 396.500 dólares y cada partido jugado 331.000 dólares.