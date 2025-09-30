"Toda la gente que me rodea me ha ayudado a estar en esta posición. Estoy feliz por el nivel de juego. La semana no comenzó bien con el tobillo, pero estoy feliz por la forma en que pude recuperarme", declaró el multicampeón.

Las expectativas eran altas ya que se trataba de una nueva oportunidad de ver al número 1 del mundo frente a Jannik Sinner o a Novak Djokovic, sin embargo esto no pasará por el anunció que dio el murciano al consagrarse en el país asiático.

La contundente decisión de Carlos Alcaraz

El murciano, una vez recibido el trofeo en Tokio, manifestó en las redes sociales una contundente decisión sobre el Masters de Shanghai: "Siento mucho anunciar que no podré jugar este año".

Y explicó las razones: "Lamentablemente, he estado lidiando con algunos problemas físicos y, tras hablarlo con mi equipo, creemos que la mejor decisión es descansar y recuperarme. Tenía muchas ganas de volver a jugar frente a la increíble afición de Shanghái".

¡Espero volver pronto y ver a mis aficionados chinos el año que viene!.

En el primer partido del ATP realizado en Tokio el tenista de 22 años había presentado problemas en su tobillo izquierdo cuando disputaba el quinto game frente al argentino Sebastián Báez y durante el torneo se manifestó agradecido por el trabajo de su fisioterapeuta quien lo ayudó a aislar el dolor para que lograra consagrarse como campeón.

Cabe recordar que Alcaraz venía de agradecer públicamente a su fisioterapeuta por ayudarlo a sobrellevar una semana difícil en Tokio, donde tuvo que lidiar con molestias en uno de sus tobillos para terminar coronándose como campeón del torneo.

¿Cuándo vuelve a competir el murciano?

Su próximo desafío será en el Masters de París que se realizará entre el 25 de octubre y el 2 de noviembre, por lo tanto, Alcaraz tendrá poco menos de un mes para ponerse a punto para el transcendental torneo.

Antes de la mencionada competencia se realizará una exhibición del Six Kings Slam en Arabia Saudita (entre el 16 y el 19 de octubre), pero resta saber si se bajará o si finalmente participará.

Luego tendrá dos compromisos más: el ATP Finals en Turín y las finales de la Copa Davis en Bolonia.