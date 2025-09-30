La planta que debes tener en tu jardín para decirle adiós la alergia primaveral
En concreto, y sin entrar en rodeos, tienes que saber que la planta que debes tener en tu jardín para decirle adiós a la alergia primaveral es la ortiga, que tiene gran capacidad antihistamínica.
Una vez extraída del jardín, lo cierto es que esta planta puede consumirse en infusiones y suplementos, aunque debes siempre consultar con tu médico antes de probarla.
La ortiga puede actuar inhibiendo la liberación de histamina, una sustancia química que el cuerpo produce en respuesta a los alérgenos y que causa los síntomas alérgicos.
Por otro lado, son sus propiedades antiinflamatorias ayudan a reducir la producción de moco y los ataques de tos, síntomas comunes de la rinitis alérgica.
ortiga, plantas.jpg
Esta planta tiene propiedades beneficiosas.
Más allá de sus beneficios, se recomienda no extender el uso de esta planta para decirle adiós a la alergia primaveral, ya que podría afectar las reservas de potasio en el organismo.
La infusión de ortiga para decirle adiós a la alergia primaveral
Para ayudar a frenar la producción de mucosidad y a aliviar los ataques de tos asociados a la alergia al polen, deberás seguir los pasos que se muestran a continuación:
- Calienta agua: lleva a ebullición unos 225 ml de agua.
- Infusiona las hojas: vierte el agua sobre hojas de ortiga frescas o secas.
- Deja reposar: tapa la infusión y déjala reposar durante unos 10 minutos.
- Cuela y consume: retira las hojas y consume la infusión.