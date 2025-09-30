La planta que debes tener en tu jardín para decirle adiós la alergia primaveral

En concreto, y sin entrar en rodeos, tienes que saber que la planta que debes tener en tu jardín para decirle adiós a la alergia primaveral es la ortiga, que tiene gran capacidad antihistamínica.

Una vez extraída del jardín, lo cierto es que esta planta puede consumirse en infusiones y suplementos, aunque debes siempre consultar con tu médico antes de probarla.

La ortiga puede actuar inhibiendo la liberación de histamina, una sustancia química que el cuerpo produce en respuesta a los alérgenos y que causa los síntomas alérgicos.

Por otro lado, son sus propiedades antiinflamatorias ayudan a reducir la producción de moco y los ataques de tos, síntomas comunes de la rinitis alérgica.

ortiga, plantas.jpg Esta planta tiene propiedades beneficiosas.

Más allá de sus beneficios, se recomienda no extender el uso de esta planta para decirle adiós a la alergia primaveral, ya que podría afectar las reservas de potasio en el organismo.

La infusión de ortiga para decirle adiós a la alergia primaveral

Para ayudar a frenar la producción de mucosidad y a aliviar los ataques de tos asociados a la alergia al polen, deberás seguir los pasos que se muestran a continuación: