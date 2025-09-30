Estas son las plantas que tienes en el jardín y debes podar en octubre si quieres estimular su floración

Para esta tarea puedes limpiar las herramientas de poda con un algodón empapado en alcohol iodado, con alcohol etílico o isopropílico al 70%. Otra alternativa con el mismo resultado consistirá en sumergir 10 minutos las herramientas en agua y detergente (2 mililitros de detergente por litro de agua).

Aclarado esto, pasemos a conocer las plantas que tienes en el jardín y sí o sí debes podar en octubre:

Lavanda

Si realizamos la poda de la lavanda en octubre ayudaremos a que mantenga una forma compacta y, al mismo tiempo, incremente su volumen de floración. Para esta tarea de jardinería, se recomienda recortar la planta hasta dejar unos 10-15 cm por encima de la base.

lavanda Lavanda, una de las plantas que debes podar en octubre.

En esta línea, se recomienda evitar cortar la madera vieja y gris donde no veas brotes verdes, ya que podar la madera vieja puede matar la rama o la lavanda entera, ya que no suele rebrotar desde allí.

Rosal

Para tener un jardín repleto de flores, es menester podar esta planta en octubre, cortando ramas secas, débiles y también las que crecen hacia dentro (esto mejora la circulación del aire).

rosal poda rosas Descubre cómo podar un rosal.

Para realizar esta tarea de jardinería de manera correcta, los cortes sobre las rosas deben hacerse en 45 grados, justo por encima de una yema que apunte hacia afuera. Esto garantizará que el nuevo crecimiento se dirija hacia afuera, manteniendo el centro abierto.

Hortensia

Finalmente, la tercera de las plantas que se debe podar en octubre es la hortensia. Aquí es fundamental quitar ramas viejas y flores secas para dejar espacio a los brotes nuevos.

poda hortensia Gracias a esta tarea de jardinería, la hortensia estallará de flores.

Esta poda debe ser de mantenimiento, para darle forma a la planta y estimular el desarrollo de nuevas flores que llenarán de vida del jardín.